Новости Беларуси. Белорусские депутаты осудили кампанию по осквернению памяти воинов-освободителей в Европе. Комиссия по международным делам Палаты представителей приняла заявление о недопустимости такой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время некоторые европейские государства демонстративно сносят памятники освободителям и запрещают помнить историю своим жителям. Депутаты считают недопустимым реабилитацию идеологии нацизма. Парламентарии призвали все страны свято чтить память людей, погибших за освобождение Европы от фашизма, и сохранять в надлежащем состоянии воинские захоронения и мемориалы.

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