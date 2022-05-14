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Белорусские депутаты осудили кампанию по осквернению памяти воинов-освободителей в Европе

14 мая 2022 14:17
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты осудили кампанию по осквернению памяти воинов-освободителей в Европе. Комиссия по международным делам Палаты представителей приняла заявление о недопустимости такой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские депутаты осудили кампанию по осквернению памяти воинов-освободителей в Европе-1

В последнее время некоторые европейские государства демонстративно сносят памятники освободителям и запрещают помнить историю своим жителям. Депутаты считают недопустимым реабилитацию идеологии нацизма. Парламентарии призвали все страны свято чтить память людей, погибших за освобождение Европы от фашизма, и сохранять в надлежащем состоянии воинские захоронения и мемориалы.  

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# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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