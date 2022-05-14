«Найдём сына и родственников». Что пообещали в жилищном хозяйстве пенсионерке, которую постоянно затапливают?

Новости Беларуси. Мой дом – моя крепость. Однако про столичную пятиэтажку на Волгоградской, 39а так не скажешь, сообщили в проекте «Решение есть!» на СТВ. Пьяные разборки, крики, тараканы и регулярные потопы. Более 20 лет две соседки, живущие на первом и втором этажах, не могут договориться.
Чтобы не пускать это дело на самотек, съемочная группа программы «Решение есть!» инициирует внеочередное выездное собрание прямо на затопленных квадратных метрах. В квартире минчанки собралось все городское коммунальное хозяйство. Вердикт специалистов: проблем много – решение есть.
Вячеслав Батура, первый заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Посмотрим, в каком состоянии находится ее сантехоборудование. Предложим им, настоим на том, чтобы она произвела ремонт. Но вам, с учетом того, что «Белгосстрах» выплатил за пострадание, нужно обратиться либо в жилищную организацию. Мы найдем сына и родственников, а вы тогда после того, как мы попадем в квартиру, обратитесь в организацию жилищную. Они вам восстановят и освещение, и, если хотите, сделают ремонт.
И вот в глазах Франи Денисовны заблестел огонек надежды, чего не скажешь об электричестве на кухне. Несмотря на присутствие слесаря-электрика, решить проблему со светом оказалось не так-то просто. Проводка действительно серьезно пострадала и требует полной замены. Придется демонтировать и потолок. Для 83-летней Франи Шатковой это означает лишь одно – держи карман шире.
Вячеслав Батура:
Мы будем в дальнейшем проводить работу с жильцом квартиры 54. Как и сказали, при обследовании в данную квартиру эксплуатирующая организация попадала с санитарно-эпидемиологической службой. Составлены материалы обследования, направлены для составления протоколов в санэпидемстанцию. В данной квартире № 54 проживает пожилой человек, у которого есть родственники. Мы попробуем связаться с родственниками для получения туда доступа, проведения обследования и дальнейшего принятия решения с целью исключения повторных залитий квартиры № 50.
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