«Найдём сына и родственников». Что пообещали в жилищном хозяйстве пенсионерке, которую постоянно затапливают?

Новости Беларуси. Мой дом – моя крепость. Однако про столичную пятиэтажку на Волгоградской, 39а так не скажешь, сообщили в проекте « Решение есть! » на СТВ. Пьяные разборки, крики, тараканы и регулярные потопы. Более 20 лет две соседки, живущие на первом и втором этажах, не могут договориться.

Чтобы не пускать это дело на самотек, съемочная группа программы «Решение есть!» инициирует внеочередное выездное собрание прямо на затопленных квадратных метрах. В квартире минчанки собралось все городское коммунальное хозяйство. Вердикт специалистов: проблем много – решение есть.

Вячеслав Батура, первый заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Посмотрим, в каком состоянии находится ее сантехоборудование. Предложим им, настоим на том, чтобы она произвела ремонт. Но вам, с учетом того, что «Белгосстрах» выплатил за пострадание, нужно обратиться либо в жилищную организацию. Мы найдем сына и родственников, а вы тогда после того, как мы попадем в квартиру, обратитесь в организацию жилищную. Они вам восстановят и освещение, и, если хотите, сделают ремонт.

И вот в глазах Франи Денисовны заблестел огонек надежды, чего не скажешь об электричестве на кухне. Несмотря на присутствие слесаря-электрика, решить проблему со светом оказалось не так-то просто. Проводка действительно серьезно пострадала и требует полной замены. Придется демонтировать и потолок. Для 83-летней Франи Шатковой это означает лишь одно – держи карман шире.