Можно и на звёзды посмотреть, и в театр сходить. Какая культурная программа ждёт минчан на выходных 14 и 15 мая?

Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.
Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.
Карина Верховцева, корреспондент:
Прикоснуться к космосу – такой краткой фразой мне хочется описать это место. Открыть окно во Вселенную дает возможность Минский планетарий. Здесь можно полюбоваться из телескопа на наиболее яркие неземные объекты: двойные и кратные звезды, галактики и не только.
Карина Верховцева:
Отдых для любителей экзотики и не для слишком впечатлительных. В Музее природы и экологии открыта выставка живых пресмыкающихся.
Карина Верховцева:
Редкие экземпляры из Азии, Африки и Америки. Уникальные ящерицы – бородатые агамы, различные виды змей и другие представители фауны.
Карина Верховцева:
Если вы не знаете, как провести это воскресенье, то народная артистка Беларуси Ирина Еромкина приглашает на свой творческий вечер. В копилке балерины Большого театра более 40 партий, в том числе и знаковые роли. Кроме того, Ирина пригласила принять участие в творческом вечере своих друзей и коллег по главной сцене страны.