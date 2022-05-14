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Можно и на звёзды посмотреть, и в театр сходить. Какая культурная программа ждёт минчан на выходных 14 и 15 мая?

14 мая 2022 13:49
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Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.  

Можно и на звёзды посмотреть, и в театр сходить. Какая культурная программа ждёт минчан на выходных 14 и 15 мая?-1

Карина Верховцева, корреспондент:  
Прикоснуться к космосу – такой краткой фразой мне хочется описать это место. Открыть окно во Вселенную дает возможность Минский планетарий. Здесь можно полюбоваться из телескопа на наиболее яркие неземные объекты: двойные и кратные звезды, галактики и не только. 

Можно и на звёзды посмотреть, и в театр сходить. Какая культурная программа ждёт минчан на выходных 14 и 15 мая?-4

Карина Верховцева:  
Отдых для любителей экзотики и не для слишком впечатлительных. В Музее природы и экологии открыта выставка живых пресмыкающихся.  

Можно и на звёзды посмотреть, и в театр сходить. Какая культурная программа ждёт минчан на выходных 14 и 15 мая?-7

Карина Верховцева:  
Редкие экземпляры из Азии, Африки и Америки. Уникальные ящерицы – бородатые агамы, различные виды змей и другие представители фауны.  

Можно и на звёзды посмотреть, и в театр сходить. Какая культурная программа ждёт минчан на выходных 14 и 15 мая?-10

Карина Верховцева:  
Если вы не знаете, как провести это воскресенье, то народная артистка Беларуси Ирина Еромкина приглашает на свой творческий вечер. В копилке балерины Большого театра более 40 партий, в том числе и знаковые роли. Кроме того, Ирина пригласила принять участие в творческом вечере своих друзей и коллег по главной сцене страны.  

# Театр # общество # Карина Верховцева # Фотофакт

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