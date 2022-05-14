Можно и на звёзды посмотреть, и в театр сходить. Какая культурная программа ждёт минчан на выходных 14 и 15 мая?

Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.

Карина Верховцева, корреспондент:

Прикоснуться к космосу – такой краткой фразой мне хочется описать это место. Открыть окно во Вселенную дает возможность Минский планетарий. Здесь можно полюбоваться из телескопа на наиболее яркие неземные объекты: двойные и кратные звезды, галактики и не только.

Карина Верховцева:

Отдых для любителей экзотики и не для слишком впечатлительных. В Музее природы и экологии открыта выставка живых пресмыкающихся.

Карина Верховцева:

Редкие экземпляры из Азии, Африки и Америки. Уникальные ящерицы – бородатые агамы, различные виды змей и другие представители фауны.