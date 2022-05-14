Небольшие предприятия – гаранты благополучия страны. Кочанова ознакомилась с работой Докшицкого хлебозавода

Новости Беларуси. В условиях санкционного давления на Беларусь небольшие предприятия – гаранты благополучия не только регионов, но и страны в целом. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, ознакомившись с работой Докшицкого хлебозавода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие сегодня работает стабильно. В три смены здесь производят около 7 тонн хлебобулочных изделий. Половина продукции реализуется в регионе, треть поставляют столичным покупателям. На хлебозаводе работают более 100 человек. Предприятие не испытывает трудностей с поставкой сырья. Уже в конце месяца здесь планируют выпускать новый вид хлеба. Недавно установили линию по нарезке и упаковке хлеба отечественного производства.

Алексей Байков, директор филиала Докшицкого хлебозавода:

Люди добросовестно относятся к своим обязанностям, стараются, хотят заработать зарплату хорошую, достойную. Все стараются на каждом своем рабочем месте. Технологи создают, контролируют хорошие виды продукции, а рабочие выполняют свои обязанности, не нарушая трудовой дисциплины, от этого зависит наша прибыль.