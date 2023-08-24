Шоу пройдёт уже 8 сентября. Божена Еремич рассказала, как идёт подготовка к конкурсу «Мисс Беларусь»

Жесткая дисциплина, дефиле и танцы на каблуках, это и не только ради короны первой красавицы страны. В Минске продолжается подготовка к Национальному конкурсу красоты «Мисс Беларусь». У всех претендентов свои интересы, стиль жизни и одна на всех мечта – победить. Какой путь предстоит пройти потенциальным королевам красоты, спросим у нашей гостьи. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Божена Еремич, художественный руководитель Национальной школы красоты. Как проходит подготовка к конкурсу? Екатерина Яцкевич, ведущая:

Расскажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас подготовка?

Божена Еремич, художественный руководитель Национальной школы красоты:

Да, подготовка очень насыщенная. Сейчас активный период подготовки именно к финальному шоу. Когда у нас был финал шоу «Мисс Минск», уже параллельно кастинги проходили, параллельно шла подготовка к «Мисс Беларусь». Сейчас же девушки все в Минске, со всех областей приехали девушки, они проживают в гостинице, минчанки живут у себя дома, ведется активная подготовка. В первые дни, как они приехали, мы уже сняли с них мерки для пошива всех костюмов, которые будут представлены на финальном шоу, у нас будет пять выходов традиционных, первый выход, выход в народных костюмах, выход в купальниках, выход в деловых костюмах, там топ-10 уже будут выходить в деловых костюмах, финальный выход – выход в вечерних, красивых платьях. Мы в этом году особенно скрупулезно подошли к каждому выбору нарядов, к пошиву. Даже цветовая гамма каждой девушки, мы очень скрупулезно вместе с дизайнерами, экспертами каждый образ примеряли, подбирали все под девушку, под участницу. Параллельно наши участницы готовили, принимали участие в фотосъемках, которые будут представлены в каталогах на финальном шоу «Мисс Беларусь». Съемки были очень интересные. Мы решили в этом году расширить горизонт, эти сценические фотографии… Будет представлено портретное фото, фото в рост, сценическая фотография в разных локациях. Мы по всей Беларуси проехались, у каждой участницы своя локация, очень красивые, думаю, что зритель, который будет присутствовать на финальном шоу, увидит этот каталог, будет приятно удивлен. Как проходил отбор конкурсанток? Юрий Царев, ведущий:

Девушка, которая победит в конкурсе «Мисс Беларусь», будет лицом нашей страны на мировой арене. Понятное дело, что сейчас девочки находятся уже в финальной стадии конкурса, подготовки к нему. Но была же еще начальная стадия. Были же кастинги. Многие интересуются, что за кастинги? Как они проходят, какие принципы? Кому стоит в этом участвовать?

Божена Еремич:

Могу выделить, наверное, три категории, три классификации признаков, на которые мы обращаем внимание. Первый – внешний. От него никуда не уйти. Внешние параметры – это конкурс красоты. Есть определенные правила, положения проведения конкурса красоты, которым должна соответствовать участница. Это касательно роста, возраста. Также это касается самой категории понятия мисс. Девушка не должна быть замужем, не должна иметь детей. Второй признак – это ответственное отношение к кастингу и конкурсу в целом. Оно выражается как в подготовке с точки зрения внешнего вида. Участницы всегда должны понимать, что они на кастинг должны приходить как на кастинг. Леггинсы, маечка, обувь, определенная прическа, естественный макияж либо без него. Третий аспект связан с тем, что я выше обозначила – это внутренняя красота. Для нас не самое главное, как бы это банально ни звучало, это основной важнейший фактор внешней красоты, но он невозможен без внутренней. Когда и где пройдет конкурс? Екатерина Яцкевич:

Когда, где смотреть, куда приходить?