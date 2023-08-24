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Лукашенко поздравил народ Украины по случаю Дня независимости страны

24 августа 2023 07:37
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Беларусь готова сделать все необходимое, чтобы прекратить конфронтацию между нашим и украинским народом. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем поздравительном послании по случаю Дня независимости Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул, что столетиями многие поколения белорусов и украинцев жили в согласии, создавали семьи, воспитывали детей и вместе боролись с фашизмом. И сегодня нас объединяют трудолюбие, уважительное отношение к традициям и самобытной культуре. Президент пожелал всем жителям Украины, чтобы в очень скором времени на их земле воцарился бесценный и такой нужный всем людям доброй воли мир.

Лукашенко поздравил народ Украины по случаю Дня независимости страны-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам.

# Беларусь-Украина # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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