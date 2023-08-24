Лукашенко поздравил народ Украины по случаю Дня независимости страны

Беларусь готова сделать все необходимое, чтобы прекратить конфронтацию между нашим и украинским народом. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем поздравительном послании по случаю Дня независимости Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул, что столетиями многие поколения белорусов и украинцев жили в согласии, создавали семьи, воспитывали детей и вместе боролись с фашизмом. И сегодня нас объединяют трудолюбие, уважительное отношение к традициям и самобытной культуре. Президент пожелал всем жителям Украины, чтобы в очень скором времени на их земле воцарился бесценный и такой нужный всем людям доброй воли мир.