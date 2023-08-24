Белорусские вузы завершили зачисление студентов. Как прошла вступительная кампания в 2023 году?
Белорусские вузы завершили зачисление студентов на бюджет и платное отделение. Тысячи девушек и юношей приступили к исполнению заветной мечты о получении высшего образования. Это не только проверка знаний и умений абитуриентов, не только индикатор качества обучения, но и фактически государственный экзамен на справедливость, который сдает власть в первую очередь перед юными гражданами, которые вступают во взрослую жизнь. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь.
Какие результаты у приемной кампании в 2023 году?
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Завершилась вступительная кампания – 2023. Она была непростой и, конечно, интересно узнать о ее результатах и об особенностях.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Любая приемная кампания непростая, потому что, во-первых, это работа с молодыми людьми, с абитуриентами. У них, конечно же, есть волнение, какие-то сомнения в том, какую специальность выбрать. Поэтому те мероприятия, которые были проведены в рамках приемной кампании, уже у нас завершены. И мы считаем, что в целом поставленные задачи обеспечения равных, прозрачных условий для поступления абитуриентов, для выделения дополнительных возможностей для мотивированных абитуриентов выполнены.
Каков бы план приема в высшие учебные заведения?
Юрий Царев, ведущий:
Каков был план приема в высшие учебные заведения? Мы знаем, что в этом году он был несколько снижен, оправдал ли себя такой шаг?
Сергей Пищов:
В этом году у нас план приема за счет бюджета был даже увеличен на 600 мест. Да, но за счет снижения цифр на платной основе несколько общая цифра оказалась ниже, чем в прошлом году. И необходимо отметить, что цифры приема и на бюджетную форму, и на платную форму формируются учреждениями образования непосредственно с учетом тех заявок организаций, для которых мы готовим кадры. И если заявок достаточное количество, то тогда есть основание у учреждения образования и у Министерства образования утвердить ту или иную контрольную цифру приема. То есть любая цифра на любую специальность должна быть обоснована. И учреждения образования перед тем, как их утверждают, действительно проводят такой анализ каждого университета, у каждого учреждения есть пул заявок, договоров с организациями, заказчиками. То есть формируя сегодня цифру, мы уже понимаем, куда через четыре или пять лет после поступления абитуриент будет распределен либо направлен на работу. И это тоже одна из особенностей системы образования нашей страны, то есть мы гарантируем первое место для наших выпускников, что тоже является очень важным для них.
Как происходит вступительная кампания у целевиков?
Екатерина Яцкевич:
А вот интересно, вы уже немножко рассказывали про эти особенности, но, например, если мы говорим про целевиков, были какие-то в этой вступительной кампании свои особенности? Как вы определяете, например, направленность ребят по их горящим глазам, не только же по балам, может быть, какие-то дополнительные собеседования проводят, чтобы это призвание увидеть в человеке?
Сергей Пищов:
У нас прием документов, проведение вступительных испытаний, зачисление для целевиков было вынесено за рамки основной приемной кампании с целью того, чтобы увидеть этих мотивированных ребят, которые уже на стадии подачи документов, подача документов уже начиналась 1 июня, отмечу, что основной прием документов начался с 17 июля. То есть за полтора месяца до начала приема молодые люди уже определились с выбором своей профессии, своей будущей профессиональной деятельности. Они уже подписали договор о целевой подготовке с тем предприятием, на которое через 4-5 лет в зависимости от образовательной программы они пойдут, будут направлены на первое место своей работы.
Юрий Царев:
Мы желаем всем последующим вступительным кампаниям быть еще более ориентируемыми и на человека, и на государство. И ждем вас в нашей студии с новыми, яркими, красивыми цифрами.
Сергей Пищов:
Спасибо, уважаемые коллеги. Студентам необходимо тоже пожелать, первокурсникам влиться в коллективы, найти новых друзей, коллег будущих, найти себя в этой профессии, достичь высоких результатов, приносить пользу тем организациями, тем отраслям, тем специальностям, которые они выбрали. Потому что это действительно золотое время, это время больших возможностей, новых друзей, новых знакомств, пускай это время пройдет для них плодотворно. И пускай у них все получится.