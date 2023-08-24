Белорусские вузы завершили зачисление студентов. Как прошла вступительная кампания в 2023 году?

Белорусские вузы завершили зачисление студентов на бюджет и платное отделение. Тысячи девушек и юношей приступили к исполнению заветной мечты о получении высшего образования. Это не только проверка знаний и умений абитуриентов, не только индикатор качества обучения, но и фактически государственный экзамен на справедливость, который сдает власть в первую очередь перед юными гражданами, которые вступают во взрослую жизнь. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь. Какие результаты у приемной кампании в 2023 году? Екатерина Яцкевич, ведущая:

Завершилась вступительная кампания – 2023. Она была непростой и, конечно, интересно узнать о ее результатах и об особенностях.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Любая приемная кампания непростая, потому что, во-первых, это работа с молодыми людьми, с абитуриентами. У них, конечно же, есть волнение, какие-то сомнения в том, какую специальность выбрать. Поэтому те мероприятия, которые были проведены в рамках приемной кампании, уже у нас завершены. И мы считаем, что в целом поставленные задачи обеспечения равных, прозрачных условий для поступления абитуриентов, для выделения дополнительных возможностей для мотивированных абитуриентов выполнены. Каков бы план приема в высшие учебные заведения? Юрий Царев, ведущий:

Каков был план приема в высшие учебные заведения? Мы знаем, что в этом году он был несколько снижен, оправдал ли себя такой шаг? Сергей Пищов:

В этом году у нас план приема за счет бюджета был даже увеличен на 600 мест. Да, но за счет снижения цифр на платной основе несколько общая цифра оказалась ниже, чем в прошлом году. И необходимо отметить, что цифры приема и на бюджетную форму, и на платную форму формируются учреждениями образования непосредственно с учетом тех заявок организаций, для которых мы готовим кадры. И если заявок достаточное количество, то тогда есть основание у учреждения образования и у Министерства образования утвердить ту или иную контрольную цифру приема. То есть любая цифра на любую специальность должна быть обоснована. И учреждения образования перед тем, как их утверждают, действительно проводят такой анализ каждого университета, у каждого учреждения есть пул заявок, договоров с организациями, заказчиками. То есть формируя сегодня цифру, мы уже понимаем, куда через четыре или пять лет после поступления абитуриент будет распределен либо направлен на работу. И это тоже одна из особенностей системы образования нашей страны, то есть мы гарантируем первое место для наших выпускников, что тоже является очень важным для них. Как происходит вступительная кампания у целевиков?

Екатерина Яцкевич:

А вот интересно, вы уже немножко рассказывали про эти особенности, но, например, если мы говорим про целевиков, были какие-то в этой вступительной кампании свои особенности? Как вы определяете, например, направленность ребят по их горящим глазам, не только же по балам, может быть, какие-то дополнительные собеседования проводят, чтобы это призвание увидеть в человеке? Сергей Пищов:

У нас прием документов, проведение вступительных испытаний, зачисление для целевиков было вынесено за рамки основной приемной кампании с целью того, чтобы увидеть этих мотивированных ребят, которые уже на стадии подачи документов, подача документов уже начиналась 1 июня, отмечу, что основной прием документов начался с 17 июля. То есть за полтора месяца до начала приема молодые люди уже определились с выбором своей профессии, своей будущей профессиональной деятельности. Они уже подписали договор о целевой подготовке с тем предприятием, на которое через 4-5 лет в зависимости от образовательной программы они пойдут, будут направлены на первое место своей работы. Юрий Царев:

Мы желаем всем последующим вступительным кампаниям быть еще более ориентируемыми и на человека, и на государство. И ждем вас в нашей студии с новыми, яркими, красивыми цифрами.