Почти 100 тысяч многодетных семей Беларуси получили выплату на подготовку детей к школе

Новости Беларуси. Скоро в школу! В этом году в первый класс отправятся около 110 тысяч мальчиков и девочек. Всего в школах будут обучаться миллион наших ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя в целом процент готовности высокий, будет проведен дополнительный повторный контроль всех школ, причем не для фиксации недостатков, а их оперативного устранения. Сейчас идут последние штрихи в подготовке материально-технической базы, параллельно продолжаются выплаты многодетным семьям к предстоящему учебному году, а это 30 % бюджета прожиточного минимума.

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

На каждого ребенка-школьника в многодетной семье эта сумма составляет чуть более 109 рублей. В целом по республике данным видом поддержки будет охвачено 115 тысяч многодетных семей на 240 тысяч детей. Для получения единовременной материальной помощи к новому учебному году одному из родителей в семье необходимо обратиться в соответствии с регистрацией по месту жительства в орган по труду, занятости и социальной защите. Либо в Минске и Гродненской области такую выплату осуществляют органы образования, то есть по месту обучения детей.