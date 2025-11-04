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Новости по тегу #Мисс Беларусь

Головной убор в 7 кг и платье из кристаллов! Алёна Кучерук рассказала о подготовке к «Мисс Вселенная»
04 ноября 2025 09:26

Головной убор в 7 кг и платье из кристаллов! Алёна Кучерук рассказала о подготовке к «Мисс Вселенная»

Еремич о конкурсах красоты: хочется, чтобы во всём мире подчеркивалась традиционность, естественность
31 октября 2025 20:01

Еремич о конкурсах красоты: хочется, чтобы во всём мире подчеркивалась традиционность, естественность

Еремич: конкурсы красоты в Беларуси с благотворительным уклоном!
31 октября 2025 19:43

Еремич: конкурсы красоты в Беларуси с благотворительным уклоном!

Как девушки «Мисс Беларусь» справляются с политизацией и травлей в сети? Рассказала Божена Еремич
31 октября 2025 19:31

Как девушки «Мисс Беларусь» справляются с политизацией и травлей в сети? Рассказала Божена Еремич

Финалистки конкурса «Мисс Беларусь – 2025» побывали на экскурсии во Дворце Независимости
23 сентября 2025 17:53

Финалистки конкурса «Мисс Беларусь – 2025» побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Обладательницей титула «Мисс Беларусь – 2025» стала Алёна Кучерук
13 сентября 2025 08:57

Обладательницей титула «Мисс Беларусь – 2025» стала Алёна Кучерук

Финалистки «Мисс Беларусь» получили платья в подарок от Президента
12 сентября 2025 20:02

Финалистки «Мисс Беларусь» получили платья в подарок от Президента

Объявили имя победительницы конкурса «Мисс Беларусь – 2025» – ей стала Алёна Кучерук
12 сентября 2025 18:39

Объявили имя победительницы конкурса «Мисс Беларусь – 2025» – ей стала Алёна Кучерук

В Минске 12 сентября пройдёт финал национального конкурса «Мисс Беларусь»
12 сентября 2025 06:22

В Минске 12 сентября пройдёт финал национального конкурса «Мисс Беларусь»

12 сентября состоится финал национального конкурса «Мисс Беларусь» – побывали на репетиции
11 сентября 2025 14:51

12 сентября состоится финал национального конкурса «Мисс Беларусь» – побывали на репетиции

«Мисс Беларусь-2025» уже на финишной прямой! Пообщались с хореографом и участницами
04 сентября 2025 12:33

«Мисс Беларусь-2025» уже на финишной прямой! Пообщались с хореографом и участницами

Вместо подиума – теплицы и оранжереи. Финалистки конкурса «Мисс Беларусь» помогли собирать урожай
04 сентября 2025 07:24

Вместо подиума – теплицы и оранжереи. Финалистки конкурса «Мисс Беларусь» помогли собирать урожай