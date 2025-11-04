Новости по тегу #Мисс Беларусь

Алена готова покорять красотой Бангкок. В 2025 году конкурс «Мисс Вселенная» объединит представительниц 134 стран.
«Мне бы очень хотелось, чтобы по примеру нашей страны пошли другие государства».
Одна из целей – чтобы девушка становилась примером для всех в добрых и хороших поступках.
«С первого дня, как мы только их отбираем, у нас сразу такое организационное собрание. В первую очередь мы говорим, что на вас сейчас повышенное внимание. Будьте аккуратны, вежливы. Будьте сами собой, ничего не бойтесь».
Узнали, какое впечатление на девушек произвел символ белорусской независимости.
«Мисс Беларусь – 2025» Алена Кучерук родилась в Донецке, выросла в Беларуси и стала первой красавицей страны.
Национальный конкурс красоты – грандиозное шоу, об участии в котором многие девушки мечтают без преувеличения всю жизнь. Финал прошел 12 сентября во Дворце спорта.
В подарок девушка получила новый автомобиль.
Финальное шоу пройдет во Дворце спорта.
Приехали на последние репетиции, чтобы узнать, насколько готовы участницы к такому важному событию.
К финалу девушки готовят выходы в национальных костюмах, вечерних платьях и купальниках.
Первым делом отправились в теплицу собирать томаты.
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