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​Замминистра здравоохранения о заражённых омикроном: один из них переболел не более двух месяцев назад

29 декабря 2021 19:57
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Новости Беларуси. Новый штамм коронавируса добрался до Беларуси. Омикрон выявили у четырех минчан. У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​Замминистра здравоохранения о заражённых омикроном: один из них переболел не более двух месяцев назад-1

Сообщается, что все заболевшие не были привиты против коронавирусной инфекции. Пациенты находятся на самоизоляции. Показаний для их госпитализации нет. Всего же за сутки в стране зарегистрированы 1 493 пациента с подтвержденным COVID-19, выписаны 1 699 пациентов. Продолжается и прививочная кампания против коронавируса. Полный курс вакцинации, согласно последней информации Минздрава, прошли более 3 миллионов 600 тысяч человек.  

​Замминистра здравоохранения о заражённых омикроном: один из них переболел не более двух месяцев назад-4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси:  
Среди четырех граждан один заболел повторно, то есть ранее он уже переболел, причем не более двух месяцев назад, что может говорить о том, что постинфекционный иммунитет не всегда и не у каждого вырабатывается, или не в должной степени. Поэтому Министерство здравоохранения еще раз настоятельно рекомендует нашим гражданам вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции.  

​Замминистра здравоохранения о заражённых омикроном: один из них переболел не более двух месяцев назад-7

Напомним, с 27 декабря в Беларуси начали прививать и несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Vero Cell производства китайской компании Sinopharm.  

# Коронавирус # общество # Александр Тарасенко # Фотофакт

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