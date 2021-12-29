​Замминистра здравоохранения о заражённых омикроном: один из них переболел не более двух месяцев назад

Новости Беларуси. Новый штамм коронавируса добрался до Беларуси. Омикрон выявили у четырех минчан. У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый штамм коронавируса добрался до Беларуси. Омикрон выявили у четырех минчан. У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что все заболевшие не были привиты против коронавирусной инфекции. Пациенты находятся на самоизоляции. Показаний для их госпитализации нет. Всего же за сутки в стране зарегистрированы 1 493 пациента с подтвержденным COVID-19, выписаны 1 699 пациентов. Продолжается и прививочная кампания против коронавируса. Полный курс вакцинации, согласно последней информации Минздрава, прошли более 3 миллионов 600 тысяч человек.
Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси:
Среди четырех граждан один заболел повторно, то есть ранее он уже переболел, причем не более двух месяцев назад, что может говорить о том, что постинфекционный иммунитет не всегда и не у каждого вырабатывается, или не в должной степени. Поэтому Министерство здравоохранения еще раз настоятельно рекомендует нашим гражданам вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции.
Напомним, с 27 декабря в Беларуси начали прививать и несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Vero Cell производства китайской компании Sinopharm.