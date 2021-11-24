«В лагере беженцев всё как обычно». Григорий Азарёнок рассказывает, как начинается утро в ТЛЦ

Новости Беларуси. Еще одна ночь прошла в лагере беженцев, в котором Беларусь оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На белорусско-польской границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Доброе утро! Правда, для беженцев оно не совсем доброе, потому что из Польши пришла тревожная новость – там похоронили маленького ребенка. Это был выкидыш. Женщина долго скиталась по польским лесам. К сожалению, ребенок погиб. По мусульманским традициям он считается живым человеком, поэтому его сегодня похоронили.

Мама даже не смогла проститься с малышом. В Польше прошли похороны нерождённого ребёнка задержанной беженки. Подробнее здесь.

А в лагере беженцев все как обычно. Сегодня раздают гуманитарную помощь, горячие завтраки. Гуманитарную помощь привез Белорусский союз женщин, Союз работников культуры также присоединился и раздает гуманитарную помощь. Люди надеются, что все-таки произойдет что-то хорошее, что Евросоюз их пропустит. Но, к сожалению, он даже журналистов не пропускает на свою территорию.

Ну а мы уже анонсировали – 24 ноября пройдет пресс-конференция, на которой ответственные лица расскажут обо всем, что происходит здесь, ответят на любые вопросы.

Ждут беженцы открытия бани. Об этом мы также расскажем, поэтому ждите наших следующих выпусков.

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