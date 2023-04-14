«Бог рядом со мной». Как обрести веру?

16 апреля отмечается самый большой церковный праздник – Светлое Христово Воскресение. В его основе лежит история о чудесном Воскресении Иисуса Христа, которого распяли на кресте. Верующие воспринимают его смерть как искупление грехов, а воскрешение – как победу над силой зла и дарование Богом вечной жизни. О том, как правильно подготовиться и провести Пасху, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Отец Николай, клирик Новогрудской епархии, иерей:

Здесь такой момент есть важный, что путь человека к Богу идет с двух сторон. То есть Бог идет к человеку, всегда ему открывается, человек – по мере того, как он готов. Эта подготовка идет через знания, то есть мы что-то читаем, узнаем. Священное Писание читаем, просто какую-то литературу художественную, может быть. Те же мероприятия, поход в храм, молитва, то есть это все действия, которые дают нам и поддержку, и укрепление нашей веры, если мы их искренне действительно переживаем. Когда человек готов, Господь касается его сердца. Обязательно он почувствует, что Бог рядом со мной. Такая взаимная встреча происходит. Тогда человек продолжает дальше трудиться, то есть что-то читать, узнавать, общаться, обмениваться опытом с кем-то. Через это открывать для себя: у меня вот так, я вот так почувствовал. А у меня не так. Начинают для себя что-то выяснять, узнавать и двигаться дальше.