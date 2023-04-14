Избавиться от накопившейся злости. Почему перед Пасхой важно простить обидчиков?

16 апреля отмечается самый большой церковный праздник – Светлое Христово Воскресение. В его основе лежит история о чудесном Воскресении Иисуса Христа, которого распяли на кресте. Верующие воспринимают его смерть как искупление грехов, а воскрешение – как победу над силой зла и дарование Богом вечной жизни. О том, как правильно подготовиться и провести Пасху, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Отец Николай, клирик Новогрудской епархии, иерей:

Нужно сделать это все накануне. Для этого есть у нас исповедь. Исповедь – это изменение. То есть, когда мы работаем над собой, анализируем свою жизнь и смотрим: здесь я обижаюсь, а здесь я обидел. Смотрю, почему я обидел. Важно проследить какую-то связь, почему я, например, разозлился на кого-то, что это спровоцировало? Таким образом работать над собой. Если мы это проработаем и сделаем усилие над собой, чтобы простить, помириться со всеми. Вообще, причащаться на службе нельзя, если ты не примирился или хотя бы не попытался помириться, с кем поссорился. Поэтому мы делаем усилие над собой, анализируем жизнь. Делаем, опять же, шаг к тому, чтобы с кем-то помириться, тогда придет все мирно. Мы молимся, чтобы Господь дал нам эти силы. Потому что не всегда можно простить просто, бывают обиды, которые очень глубокие, тяжелые. Мы просим: Господи, дай нам мир в сердце, чтобы мы могли с ним поделиться и пришли к тебе с миром в сердце своем.