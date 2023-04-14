«Можно проводить множество экспериментов». Как покрасить яйца на Пасху? Несколько лайфхаков

16 апреля отмечается самый большой церковный праздник – Светлое Христово Воскресение. В его основе лежит история о чудесном Воскресении Иисуса Христа, которого распяли на кресте. Верующие воспринимают его смерть как искупление грехов, а воскрешение – как победу над силой зла и дарование Богом вечной жизни. О том, как правильно подготовиться и провести Пасху, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Вы красите яйца как-то по-интересному, может быть, красителями либо просто луковой шелухой? Может быть, у вас есть какие-то лайфхаки?

Влада, певица:

Как научила бабушка – луковой шелухой. У нас всегда именно стандартно красные яйца. Уже когда у меня дочка появилась, естественно, каким-то образом хочется развлечь ребенка. Сейчас большое количество различных наклеек и росписей. Мы тоже таким образом украшаем, но все равно основа нашего стола всегда – это традиционные красные яйца. Юлия Самусенко:

Дарья, расскажите, может быть, у вас есть какие-то интересные лайфхаки? Как можно задекорировать яйца, чтобы они выглядели очень интересно, и это дело было занятно для детей?

Дарья Вавилова, руководитель студии декора:

С детьми можно проводить множество экспериментов. У меня двое детей, мы тоже на Пасху пробуем различные способы декора яиц. Сейчас в моде натуральные материалы, красители. Например, можно покрасить яйца краснокочанной капустой, они получаются такого красивого серо-синего цвета очень необычного – это забавляет детей. Юлия Самусенко:

Я еще читала про каркаде чай – тоже натуральный краситель. Дарья Вавилова:

Каркаде, да. Они получаются такие серые даже больше, чем синие. Мы пробовали еще куркумой красить, получается насыщенный желтый цвет. Это очень интересно детям, особенно когда из краснокочанной капусты получается синее яйцо. Как так? Наносим различные элементы тоже из натуральных материалов. Мы используем листья засушенные, их приклеиваем на яйцо. Потом яйцо красится, когда снимаешь, остается там…

Юлия Самусенко:

Интересный такой лайфхак действительно. Дарья Вавилова:

Да. Ниточками окручиваем, такими подручными элементами, которые дети находят сами. Они сами себя развлекают таким образом. Юлия Самусенко:

Матушка Евдокия, у вас какие есть секреты?