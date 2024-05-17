Шмидт поблагодарил Лукашенко за защиту: в Беларуси я чувствую себя в безопасности

В Польше нет демократии и свободы слова. Об этом заявил польский диссидент, судья Томаш Шмидт журналистам, которые сегодня, 17 мая, его буквально окружили у диппредставительства Польши в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В посольство он хотел подать целый пакет документов. Их содержание в итоге пока удалось озвучить лишь представителям белорусских медиа.

Томаш Шмидт, польский диссидент, судья:

Я бы хотел поблагодарить Президента Александра Лукашенко за то, что со своей стороны он позаботился о моей безопасности. В Беларуси я и так чувствую себя в безопасности, но я прекрасно знаю, на что способны польские спецслужбы. Я всегда знал, что Александр Лукашенко является очень мудрым человеком, мудрым политиком.

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