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Шмидт заявил, что в Польше нет демократии и свободы слова

17 мая 2024 13:53
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В Польше нет демократии и свободы слова. Об этом заявил польский диссидент судья Томаш Шмидт журналистам, которые сегодня его буквально окружили у диппредставительства Варшавы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польское посольство отказалось принять документы от судьи Томаша Шмидта.

Шмидт заявил, что в Польше нет демократии и свободы слова-1

Утром Томаш Шмидт пришел к польскому посольству в Беларуси, чтобы подать документы. В них протест против нарушения его прав. Бумаги предназначались генеральному прокурору, министру юстиции и уполномоченному по правам человека в Польше. Но принять пакет документов у него отказались. Шмидт был вынужден опустить их в почтовый ящик. Общаясь с прессой, он отметил, что власти Варшавы запретили дипломатам с ним разговаривать.

Шмидт заявил, что в Польше нет демократии и свободы слова-4

Напомним, 6 мая в Минске Томаш Шмидт подписал заявление об отставке и попросил защиты у руководства Беларуси. Он был вынужден покинуть родину из-за преследований и угроз, которые, впрочем, продолжились и после отъезда.

Дзермант: судья Шмидт выбрал нормальную страну для жизни, раз его родина превращается в диктатуру. Подробности.

Шмидт был объявлен в розыск польской прокуратурой, которая также выдала ордер на его арест. Лицемерие польских властей не знает границ, как и подконтрольные им СМИ.

Бежавший из Польши судья может попросить белорусское гражданство.

Шмидт заявил, что в Польше нет демократии и свободы слова-7

Свежа в памяти недавняя реформа польских медиа. Она сопровождалась массовыми увольнениями журналистов и протестами. На тот момент новое польское коалиционное правительство во главе с Туском уволило руководство государственных СМИ. Их должности заняли ставленники нынешнего премьера. Заведомо ясно, что именно теперь говорят о польском диссиденте со страниц газет, в теле- и радиоэфире на его Родине.

Подробности в видеоматериале.

# Международная политика

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