Шмидт заявил, что в Польше нет демократии и свободы слова

В Польше нет демократии и свободы слова. Об этом заявил польский диссидент судья Томаш Шмидт журналистам, которые сегодня его буквально окружили у диппредставительства Варшавы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром Томаш Шмидт пришел к польскому посольству в Беларуси, чтобы подать документы. В них протест против нарушения его прав. Бумаги предназначались генеральному прокурору, министру юстиции и уполномоченному по правам человека в Польше. Но принять пакет документов у него отказались. Шмидт был вынужден опустить их в почтовый ящик. Общаясь с прессой, он отметил, что власти Варшавы запретили дипломатам с ним разговаривать.

Напомним, 6 мая в Минске Томаш Шмидт подписал заявление об отставке и попросил защиты у руководства Беларуси. Он был вынужден покинуть родину из-за преследований и угроз, которые, впрочем, продолжились и после отъезда.

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Шмидт был объявлен в розыск польской прокуратурой, которая также выдала ордер на его арест. Лицемерие польских властей не знает границ, как и подконтрольные им СМИ.