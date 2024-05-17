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Бежавший из Польши судья может попросить белорусское гражданство

17 мая 2024 11:07
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В Польше нет демократии и свободы слова. Об этом заявил польский диссидент судья Томаш Шмидт журналистам, которые сегодня его буквально окружили у диппредставительства Варшавы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польское посольство отказалось принять документы от судьи Томаша Шмидта.

Бежавший из Польши судья может попросить белорусское гражданство-1

В посольство он подал заявление из-за нарушения ряда законов, в том числе польской Конституции. Но там принять пакет документов отказались. Шмидт был вынужден бросить их в почтовый ящик. Общаясь с прессой, отметил: власти Варшавы запретили дипломатам с ним разговаривать.

Напомним, 6 мая в Минске гражданин Польши подписал заявление об отставке и попросил защиты у руководства Беларуси. Он был вынужден покинуть родину из-за преследований и угроз, которые, впрочем, продолжились и после отъезда. Шмидт объявлен в розыск польской прокуратурой, которая также выдала ордер на его арест, виня судью лишь в том, что он подал заявление об отставке. Правительство Польши расценило действия своего гражданина как шпионаж.

Бежавший из Польши судья может попросить белорусское гражданство-4

Томаш Шмидт, польский диссидент, судья:
Из больших польских медиа, концернов никто со мной не захотел разговаривать. Я готов к диалогу, но вживую, онлайн, чтобы не было никаких манипуляций. Я не верю, не доверяю польским медиа.

Бежавший из Польши судья может попросить белорусское гражданство-7

Варшава, которая так много твердит о демократии, сама нагло нарушает права человека. Причем не в первый раз. Страна уже становилась центром международных скандалов, но союзническая Европа закрывала глаза на все инциденты. Однако на этот раз скрыть правду не удастся. Томаш Шмидт не исключает, что может попросить белорусское гражданство. Только в Минске он почувствовал себя в безопасности, о чем сам рассказал журналистам.

Какие секреты Польши может раскрыть Томаш Шмидт – первое телеинтервью с польским диссидентом здесь.

Коварный план Варшавы провалился: несмотря на многочисленные попытки, Польше не удалось выставить Беларусь в нелицеприятном свете. Факты говорят об обратном. Это Варшава увеличивает численность армейских подразделений на восточных рубежах и Варшава возводит новые укрепительные сооружения на границе с нашей страной.

# Международная политика

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