Бежавший из Польши судья может попросить белорусское гражданство

В Польше нет демократии и свободы слова. Об этом заявил польский диссидент судья Томаш Шмидт журналистам, которые сегодня его буквально окружили у диппредставительства Варшавы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польское посольство отказалось принять документы от судьи Томаша Шмидта.

В посольство он подал заявление из-за нарушения ряда законов, в том числе польской Конституции. Но там принять пакет документов отказались. Шмидт был вынужден бросить их в почтовый ящик. Общаясь с прессой, отметил: власти Варшавы запретили дипломатам с ним разговаривать. Напомним, 6 мая в Минске гражданин Польши подписал заявление об отставке и попросил защиты у руководства Беларуси. Он был вынужден покинуть родину из-за преследований и угроз, которые, впрочем, продолжились и после отъезда. Шмидт объявлен в розыск польской прокуратурой, которая также выдала ордер на его арест, виня судью лишь в том, что он подал заявление об отставке. Правительство Польши расценило действия своего гражданина как шпионаж.

Томаш Шмидт, польский диссидент, судья:

Из больших польских медиа, концернов никто со мной не захотел разговаривать. Я готов к диалогу, но вживую, онлайн, чтобы не было никаких манипуляций. Я не верю, не доверяю польским медиа.