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«Снижает уровень гормона стресса». Как кошачье мурлыканье влияет на человека?

17 мая 2024 15:57
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Игривость и непосредственность домашних питомцев заставляет нас улыбаться и помогает отвлечься от тяжелых мыслей. Ведь животные могут не только быть нашими друзьями, но и врачами, открывать доступ к внутренним ресурсам и даже справляться с болезнями, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

«Снижает уровень гормона стресса». Как кошачье мурлыканье влияет на человека?-1

Анна Ермакович, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации городской клинической поликлиники:
Вырабатывается гормон окситоцин в центральной нервной системе гипоталамусом, который в свою очередь снижает уровень гормона стресса – кортизола. Окситоцин отвечает у нас за яркость эмоций, восприятие окружающего, налаживание социальных связей, эмпатию, приподнятое настроение. Поэтому при общении с домашними животными, особенно при поглаживании в течение длительного времени, также если, например, погладить котика, когда он будет мурлыкать, это очень позитивно влияет на человека, у него увеличивается количество гормона окситоцина.

Детям с ДЦП, аутизмом и гиперактивностью. Чем полезна канистерапия – подробнее здесь.

# Домашние животные # общество # Анна Ермакович

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