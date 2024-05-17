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Польское посольство отказалось принять документы от судьи Томаша Шмидта

17 мая 2024 08:14
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Польское посольство отказалось принять документы от диссидента, судьи Томаша Шмидта. В них протест против нарушения его прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польское посольство отказалось принять документы от судьи Томаша Шмидта-1

Документы предназначались генеральному прокурору, министру юстиции и уполномоченному по правам человека в Польше. О том, что против судьи возбуждено уголовное дело, он узнал из СМИ. По словам Шмидта, официальных обвинений ему предъявлено не было. Хотя связаться с ним не составляет проблем. Пакет документов судья оставил в почтовом ящике. Журналистам же продемонстрировали копии.

Польское посольство отказалось принять документы от судьи Томаша Шмидта-4

Томаш Шмидт, гражданин Польши:
Прежде всего было нарушено право на защиту и право на справедливое судебное разбирательство. Здесь провели такой «капюшонный» суд. На самом деле я не понимаю, в чем меня обвинили. Можно ориентироваться только из того, что пишут польские СМИ. Я хочу, конечно, добиваться своих прав и на национальном уровне, и на уровне европейском. Здесь мы имеем дело с ситуацией, когда консул получил запрет на общение со мной. Мне кажется, этот запрет был от министра Сикорского.

Польское посольство отказалось принять документы от судьи Томаша Шмидта-7

На вопрос журналистов, как судья смог беспрепятственно покинуть польское посольство, ведь на родине он объявлен в розыск, объяснил, что попытка передачи документов была осуществлена в фойе, а это территория Беларуси.

Польское посольство отказалось принять документы от судьи Томаша Шмидта-10

Томаш Шмидт:
Есть слова поддержки, кто-то называет меня героем, но я не чувствую себя героем. Есть, конечно, и такие, кто желает смерти, мне угрожают. Но я здесь чувствую себя в безопасности.

Польский диссидент рассказал, что в ближайшее время после консультаций с юристами намерен официально обратиться к белорусским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.

# Международная политика

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