Польское посольство отказалось принять документы от судьи Томаша Шмидта

Польское посольство отказалось принять документы от диссидента, судьи Томаша Шмидта. В них протест против нарушения его прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документы предназначались генеральному прокурору, министру юстиции и уполномоченному по правам человека в Польше. О том, что против судьи возбуждено уголовное дело, он узнал из СМИ. По словам Шмидта, официальных обвинений ему предъявлено не было. Хотя связаться с ним не составляет проблем. Пакет документов судья оставил в почтовом ящике. Журналистам же продемонстрировали копии.

Томаш Шмидт, гражданин Польши: Прежде всего было нарушено право на защиту и право на справедливое судебное разбирательство. Здесь провели такой «капюшонный» суд. На самом деле я не понимаю, в чем меня обвинили. Можно ориентироваться только из того, что пишут польские СМИ. Я хочу, конечно, добиваться своих прав и на национальном уровне, и на уровне европейском. Здесь мы имеем дело с ситуацией, когда консул получил запрет на общение со мной. Мне кажется, этот запрет был от министра Сикорского.

На вопрос журналистов, как судья смог беспрепятственно покинуть польское посольство, ведь на родине он объявлен в розыск, объяснил, что попытка передачи документов была осуществлена в фойе, а это территория Беларуси.

Томаш Шмидт:

Есть слова поддержки, кто-то называет меня героем, но я не чувствую себя героем. Есть, конечно, и такие, кто желает смерти, мне угрожают. Но я здесь чувствую себя в безопасности.

Польский диссидент рассказал, что в ближайшее время после консультаций с юристами намерен официально обратиться к белорусским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.