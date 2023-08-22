Школа №210 в Шабанах. Вот как она преобразилась после капитального ремонта

Чтобы как в первый раз не только в первый класс! Все учреждения образования встретят учеников обновленными, преобразившимися. В расширение материально-технической базы Минска вложено более 100 миллионов рублей. Появились новые классы, расширилось профильное обучение. Колледжи готовы предоставить более взрослый подход к получению знаний. Школьные столовые встретят ребят новыми блюдами, речь не об одном десятке пунктов меню, но и учеников будут встречать по одежке. Вступает в силу новый дресс-код с обязательным элементом, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Ученики 210-й столичной школы в Шабанах вряд ли узнают свою альма-матер. Какое-то время многим даже приходилось учиться в других школах, чтобы вернуться в современный образовательный центр со множеством новых возможностей для обучения, спорта и отдыха. Наш корреспондент вернулась в школьные годы и не нашла там ни изношенной мебели, ни сломанного инвентаря.

Элла Маркевич, корреспондент:

От старого здания здесь, пожалуй, остались только стены. Сегодня можно с уверенностью сказать, что это школа мечты. И сейчас объясню почему. В непривычно пустых коридорах и кабинетах снова скоро забурлит жизнь. Эти стены помнят еще пап и мам нынешних школьников. Но сегодня 210-я школа превратилась в то учреждение образования, которое не утратит своей уникальности еще много лет. Фронт работы был внушительным. Заменили кровлю и окна, инженерные коммуникации и утеплили фасад. Также в здании предусмотрели инфраструктуру для маломобильной группы людей. Установили специальные подъемники и дверные блоки для порогов. Что выделяет эту школу среди других – лифт для перевозки людей с ограниченными возможностями снаружи объекта. Масштабная реконструкция коснулась и образовательного процесса. Профильное обучение школьники будут получать на высшем уровне.

Татьяна Микульчик, директор школы № 210 Минска:

В этом году мы решились на такой важный шаг, как создание агролаборатории и открытие агрокласса. Мы набираем ребят в 10 класс. В классе уже на сегодняшний момент 22 заявления. Ребята будут изучать на повышенном уровне физику, математику и обязательный факультатив – введение в аграрные специальности.

Все школьные кабинеты полностью обновлены и укомплектованы высококлассным оборудованием. Открыли четыре многофункциональных лингофонных класса, также расширили и модернизировали актовый зал. Теперь он готов принять свыше 200 гостей. Преобразилась и спортивная зона. В самом здании находятся два зала. Малый и большой. На территории же футбольный стадион и коробка для хоккея, баскетбольные и волейбольные площадки. Также оборудованы места для любителей стритбола и бадминтона. Появились площадки ПДД. Татьяна Микульчик:

Школа обновилась, немножечко стало другое расположение кабинетов, но количество спортивных площадок сегодня радует не только учеников школы и их родителей, но и жителей микрорайона.

Мармит с подогревом и пароконвектомат, тестомесильная машина. Это и многое другое теперь есть в местной столовой. Все для того, чтобы радовать детей вкусными блюдами. К слову, воспитанники 210-й школы будут приятно удивлены обновлением меню.

Татьяна Микульчик:

Мы очень долго ждали открытия нашей школы. Мы искренне надеемся, что будем работать качественно, как положено столичному учебному заведению.