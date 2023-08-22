«Все наши школы готовы». Как учреждения образования встретят учеников 1 сентября?

Чтобы как в первый раз не только в первый класс! Все учреждения образования встретят учеников обновленными, преобразившимися. В расширение материально-технической базы Минска вложено более 100 миллионов рублей. Появились новые классы, расширилось профильное обучение. Колледжи готовы предоставить более взрослый подход к получению знаний. Школьные столовые встретят ребят новыми блюдами, речь не об одном десятке пунктов меню, но и учеников будут встречать по одежке. Вступает в силу новый дресс-код с обязательным элементом, рассказали в программе « Большой город » на СТВ.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Вы знаете, сегодня с уверенностью могу сказать, что учреждения образования Минска готовы к началу нового учебного года. Мы провели большую работу по подготовке объектов образования. Завершены ремонтные работы, закуплена мебель, закуплено торгово-технологическое оборудование для пищеблоков. Самое важное, что серьезно пополнилось учебное оборудование в наших школах и гимназиях. Продолжены поставки комплектов оборудования для предметных кабинетов. И в этом году мы серьезно позаботились о том, чтобы наши кабинеты биологии стали современными, оснащенными тем учебным оборудованием, которое позволит полностью организовать образовательный процесс и выполнить учебные программы. 74 кабинета биологии получили новые комплекты оборудования. Еще один важный этап в развитии той задачи, которую глава государства перед нами поставил по совершенствованию подходов по трудовому воспитанию и обучению школьников. Мы оснащаем кабинеты и мастерские для трудового обучения, и в этом году 28 школ города получили комплекты оборудования для учебных мастерских. Причем и для девочек, и для мальчиков.

Екатерина Забенько:

Будем говорить о том, что переоснастились (а во многих школах появились) компьютерные классы, что тоже немаловажно. Я думаю, что дети, которые сейчас придут с каникул, с огромным удовольствием проверят их на прочность и на современность.

Андрей Стригельский:

Безусловно, каждый год проводится плановая замена оборудования устаревшего. Этот год – не исключение. Порядка 30 компьютерных классов мы поменяли. Вновь поставленная техника отвечает всем самым современным требованиям и позволит в полном объеме проводить уроки информатики, а также использовать и в других образовательных целях компьютеры.

Екатерина Забенько:

Все ли учреждения образования в одинаковой степени подготовились к новому учебному году? Я так понимаю, что сертификаты готовности были выданы на прошлой неделе.