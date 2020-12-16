Шкляров рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО: он невероятно умный и всё прекрасно понимает

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики – 2020».

Я хотел поговорить сегодня об Украине. И непременно это сделаю. Но сначала то, что невозможно не прокомментировать. Начиналось все заурядно. Политтехнолог Виталий Шкляров похвалил Александра Лукашенко. Вот что он сказал.