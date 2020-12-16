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Шкляров рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО: он невероятно умный и всё прекрасно понимает

16 декабря 2020 15:51
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Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики – 2020».

Шкляров рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО: он невероятно умный и всё прекрасно понимает-1

Я хотел поговорить сегодня об Украине. И непременно это сделаю. Но сначала то, что невозможно не прокомментировать.

Начиналось все заурядно. Политтехнолог Виталий Шкляров похвалил Александра Лукашенко. Вот что он сказал.

Шкляров рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО: он невероятно умный и всё прекрасно понимает-4

Виталий Шкляров, политтехнолог, политолог:
Мне кажется, он невероятно умный и все прекрасно понимает. Он в этом смысле какой-то человек отвязный, которому уже некуда, незачем куда-то уходить, спешить. Он последний из могикан. Плотный, сильный, крутой мужик.

Григорий Азаренок:
Сказал он это искренне, находясь за пределами Беларуси. То есть злого кгбшника с наганом за спиной не было. Но. Произошло нечто невероятное. Все наши толерантные, светлолицые, неполживые, свободолюбивые, пацифистски настроенные принялись уничтожать его. Злобно и яростно. За несколько часов в интернете Шклярова смешали с навозом. Мгновенно забыли, что он организовывал кампанию Тихановского и даже долго сидел за вашу и нашу свободу, как вы любите выражаться. А у некоторых и вовсе шарики за ролики заехали.

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок # Виталий Шкляров # Фотофакт

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