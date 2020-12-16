Аналитик БИСИ: Всебелорусское народное собрание предлагается обозначить в Конституции как высшую форму демократии

Новости Беларуси. Высшая форма демократии, белорусское народное вече, важнейшая форма народовластия. Всебелорусское народное собрание – это уникальный общенациональный диалог, в результате которого белорусам совсем скоро предстоит определить дальнейший путь развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня очевидно – это событие войдет в историю как эпохальное. Среди тем для обсуждения – экономический вектор, конституционные изменения и вопросы совершенствования государственного управления. Пять главных отличий грядущего ВНС от предыдущих форумов в рубрике «Мнение». Подготовка к шестому Всебелорусскому народному собранию проводится сразу в нескольких форматах

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Подготовка к шестому Всебелорусскому народному собранию началась заблаговременно и проводится сразу в нескольких форматах. С 9 сентября 2020 года в столице и областных центрах республики проведено более 400 диалоговых площадок, в которых приняли участие свыше 14 тысяч граждан. За время обсуждения участниками внесено более 3 тысяч предложений. Параллельно организована работа общественных приемных. В рамках этой работы принято более 1000 посетителей, представивших более 1000 предложений. К диалогу также подключены общественные организации (объединения) и политические партии. Депутат Жанна Чернявская: «Людей очень сильно волнует, будет ли дальнейшая поддержка государственных программ» Такой подход к подготовке шестого Всебелорусского народного собрания является актуальной новацией, реализованной государством в непростой политический период и в сжатые сроки. «Один их ключевых вопросов на повестке – перераспределение полномочий между ветвями власти»

В рамках шестого Всебелорусского народного собрания планируется обсудить широкий спектр вопросов, касающихся социально-экономического и общественно-политического развития страны. В том числе это вопросы конституционного реформирования, совершенствования государственного управления и социальной коммуникации, развития гражданского общества и так далее. Эффективность устоявшихся и оправдывающих себя консервативных подходов к организации общественно-политической жизни планируется повысить за счет осторожного внедрения новых институтов, характерных для либеральных систем. Аналитик БИСИ: лидер государства, опирающийся на сильную команду, становится ещё сильнее Один их ключевых вопросов на повестке – перераспределение полномочий между ветвями власти, в том числе механизмы переноса полномочий от исполнительной к законодательной ветви власти и обеспечения бесперебойного выполнения государственными органами и должностными лицами новых полномочий. «Всебелорусскому народному собранию предлагается придать конституционный статус» Всебелорусскому народному собранию предлагается придать конституционный статус. Это означает, что данный форум будет напрямую упоминаться в Конституции. Возможно, ему будет посвящен специальный раздел.

Всебелорусское народное собрание предлагается обозначить в основном законе как высшую форму демократии. По своему предназначению данный орган не будет подменять ни один из действующих государственных органов. Его участники будут осуществлять свои полномочия не за заработную плату, а на общественных началах. Возможно, часть полномочий к Всебелорусскому собранию перейдет от главы государства За Всебелорусским народным собранием как высшим представительным органом могут быть закреплены исключительные полномочия, которые вызрели, исходя из современной внешне- и внутриполитической ситуации. Возможно, часть полномочий к данному органу перейдет от главы государства согласно новой Конституции. Президент: все настаивают, что нужно перераспределение полномочий. Добавим кому мало, но и ответственность перейдёт Например, к сфере ответственности Всебелорусского народного собрания могут быть отнесены: 1) определение основных направлений внешней политики, в том числе в рамках интеграционных процессов с участием Республики Беларусь; 2) определение приоритетных направлений социально-экономического развития; 3) вопросы конституционного реформирования, включая полномочия высших государственных органов, механизмы перераспределения полномочий, пути взаимодействия власти и общественных групп; 4) политика в области обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности; 5) политика в области сохранения национальной идентичности, включая вопросы защиты исторической памяти, признания государственных символов, статусов республики.