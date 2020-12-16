Аналитик БИСИ: Всебелорусское народное собрание предлагается обозначить в Конституции как высшую форму демократии
Новости Беларуси. Высшая форма демократии, белорусское народное вече, важнейшая форма народовластия. Всебелорусское народное собрание – это уникальный общенациональный диалог, в результате которого белорусам совсем скоро предстоит определить дальнейший путь развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сегодня очевидно – это событие войдет в историю как эпохальное. Среди тем для обсуждения – экономический вектор, конституционные изменения и вопросы совершенствования государственного управления.
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Подготовка к шестому Всебелорусскому народному собранию проводится сразу в нескольких форматах
Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Подготовка к шестому Всебелорусскому народному собранию началась заблаговременно и проводится сразу в нескольких форматах. С 9 сентября 2020 года в столице и областных центрах республики проведено более 400 диалоговых площадок, в которых приняли участие свыше 14 тысяч граждан. За время обсуждения участниками внесено более 3 тысяч предложений.
Параллельно организована работа общественных приемных. В рамках этой работы принято более 1000 посетителей, представивших более 1000 предложений. К диалогу также подключены общественные организации (объединения) и политические партии.
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Такой подход к подготовке шестого Всебелорусского народного собрания является актуальной новацией, реализованной государством в непростой политический период и в сжатые сроки.
«Один их ключевых вопросов на повестке – перераспределение полномочий между ветвями власти»
В рамках шестого Всебелорусского народного собрания планируется обсудить широкий спектр вопросов, касающихся социально-экономического и общественно-политического развития страны. В том числе это вопросы конституционного реформирования, совершенствования государственного управления и социальной коммуникации, развития гражданского общества и так далее. Эффективность устоявшихся и оправдывающих себя консервативных подходов к организации общественно-политической жизни планируется повысить за счет осторожного внедрения новых институтов, характерных для либеральных систем.
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Один их ключевых вопросов на повестке – перераспределение полномочий между ветвями власти, в том числе механизмы переноса полномочий от исполнительной к законодательной ветви власти и обеспечения бесперебойного выполнения государственными органами и должностными лицами новых полномочий.
«Всебелорусскому народному собранию предлагается придать конституционный статус»
Всебелорусскому народному собранию предлагается придать конституционный статус. Это означает, что данный форум будет напрямую упоминаться в Конституции. Возможно, ему будет посвящен специальный раздел.
Всебелорусское народное собрание предлагается обозначить в основном законе как высшую форму демократии. По своему предназначению данный орган не будет подменять ни один из действующих государственных органов. Его участники будут осуществлять свои полномочия не за заработную плату, а на общественных началах.
Возможно, часть полномочий к Всебелорусскому собранию перейдет от главы государства
За Всебелорусским народным собранием как высшим представительным органом могут быть закреплены исключительные полномочия, которые вызрели, исходя из современной внешне- и внутриполитической ситуации. Возможно, часть полномочий к данному органу перейдет от главы государства согласно новой Конституции.
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Например, к сфере ответственности Всебелорусского народного собрания могут быть отнесены:
1) определение основных направлений внешней политики, в том числе в рамках интеграционных процессов с участием Республики Беларусь;
2) определение приоритетных направлений социально-экономического развития;
3) вопросы конституционного реформирования, включая полномочия высших государственных органов, механизмы перераспределения полномочий, пути взаимодействия власти и общественных групп;
4) политика в области обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности;
5) политика в области сохранения национальной идентичности, включая вопросы защиты исторической памяти, признания государственных символов, статусов республики.
Следует отметить, что многие из предлагаемых к закреплению полномочий Всебелорусское народное собрание традиционно выполняет и на протяжении всего периода своего функционирования.
Одна из главных задач – представить весь социальный срез
Одна из главных задач, которая обозначена главой государства при подготовке к шестому Всебелорусскому народному собранию – представить весь социальный срез. На форуме планируется участие не только представителей управленческой вертикали и депутатского корпуса, но и представителей профессиональных и бизнес-сообществ, вузов, студенческой и работающей молодежи, общественных организаций и политических партий. Такой формат работы позволит не только раскрыть диапазон возможностей власти, но и в полной мере выявить общественные запросы и сопоставить с ними сценарии дальнейшего развития.
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Логическим завершением проделанной работы видится формулирование понятного и достижимого образа будущей Беларуси, способного объединить общество и предложить четкие ориентиры для каждого гражданина на долгосрочную перспективу.