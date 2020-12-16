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Общий объём депозитов семейного капитала в Беларуси превысил 910 млн долларов

16 декабря 2020 14:42
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Новости Беларуси. Объем депозитов семейного капитала превысил 910 млн долларов. На 1 декабря для многодетных семей открыты 92 231 депозитный счет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абсолютное большинство – в валюте, без малого 10 тысяч счетов – рублевые.

Общий объём депозитов семейного капитала в Беларуси превысил 910 млн долларов-1

Воспользоваться капиталом досрочно решили 27 тысяч семей. 90 % заявок поступили на улучшение жилищных условий. Остальные – на получение образования и медицинских услуг.

Семейный капитал назначается при рождении третьего и последующего ребенка. С 1 января 2020 года размер семейного капитала составляет 22 500 рублей.

О других новостях экономики за 16 декабря читайте здесь.

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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