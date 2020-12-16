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9 деток в Логойском районе ищут новую семью

16 декабря 2020 15:32
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Новости Беларуси. Неоценимую поддержку и заботу о детях, которые остались без родительской опеки, оказывают в домах семейного типа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они есть во всех районах.

9 деток в Логойском районе ищут новую семью-1

А в агрогородке Гостиловичи Логойского района ищут новых родителей. Более шести лет маленькие сердца согревала семья Лешевичей. Под их крылом 9 детей. Однако сейчас мужу и жене из-за здоровья сложно выполнять свои обязанности.

Подробности узнала Алеся Иванова.

9 деток в Логойском районе ищут новую семью-4

Арсений и Коля – двойняшки. Им по четыре года. В детском доме семейного типа они уже три месяца. Мальчики росли в неблагополучной семье, родители злоупотребляли алкоголем. Пока у них есть время реабилитироваться, но сейчас братья живут в новом доме, где чувствуют себя в безопасности.

9 деток в Логойском районе ищут новую семью-7

А вот сестры Карина, Маша и Ульяна с новой семьей почти год. Их родителей лишили прав. В свободное от школы и детского сада время девочки любят читать. Кстати, сегодня Машуле исполнилось семь лет – она ​​принимает поздравления и подарки.

9 деток в Логойском районе ищут новую семью-10

Всего в доме живут и воспитывают 9 детей. Заботится о них Елена Ивановна вместе с мужем Валентином Николаевичем. Он активно помогает жене. Несмотря на то что Лешкевичи уже вырастили своих детей, родительские чувства не угасли.

Подробности читайте в нашем видеоматериале.

# Государственная социальная политика # общество # Алеся Иванова # Елена Лешевич # Валентин Лешевич # Фотофакт

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