9 деток в Логойском районе ищут новую семью

Новости Беларуси. Неоценимую поддержку и заботу о детях, которые остались без родительской опеки, оказывают в домах семейного типа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они есть во всех районах.

А в агрогородке Гостиловичи Логойского района ищут новых родителей. Более шести лет маленькие сердца согревала семья Лешевичей. Под их крылом 9 детей. Однако сейчас мужу и жене из-за здоровья сложно выполнять свои обязанности. Подробности узнала Алеся Иванова.

Арсений и Коля – двойняшки. Им по четыре года. В детском доме семейного типа они уже три месяца. Мальчики росли в неблагополучной семье, родители злоупотребляли алкоголем. Пока у них есть время реабилитироваться, но сейчас братья живут в новом доме, где чувствуют себя в безопасности.

А вот сестры Карина, Маша и Ульяна с новой семьей почти год. Их родителей лишили прав. В свободное от школы и детского сада время девочки любят читать. Кстати, сегодня Машуле исполнилось семь лет – она ​​принимает поздравления и подарки.