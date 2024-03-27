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«Ребёнок приучается к чтению ещё в утробе матери». Вот с каких книг стоит начинать

27 марта 2024 17:59
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

«Ребёнок приучается к чтению ещё в утробе матери». Вот с каких книг стоит начинать-1

Елена Чернявская, заместитель директора Централизованной системы детских библиотек Минска:
Ребенок приучается к чтению еще в утробе матери. У нас есть читательницы, которые на 6-7 месяце приходят и интересуются детской литературой. Когда они приносят своих деток в люльках к нам в библиотеку, они становятся нашими читателями. В Центральной детской библиотеке на сегодня самый маленький читатель – шестимесячный ребенок. Конечно, никто не будет маленькому ребенку Достоевского читать, есть потешки, все по возрасту, дальше идут детские стихотворения, потом подбираются самые примитивные сказки.

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# Книги # общество # Григорий Азарёнок # Елена Чернявская

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