«Ребёнок приучается к чтению ещё в утробе матери». Вот с каких книг стоит начинать

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Елена Чернявская, заместитель директора Централизованной системы детских библиотек Минска:
Ребенок приучается к чтению еще в утробе матери. У нас есть читательницы, которые на 6-7 месяце приходят и интересуются детской литературой. Когда они приносят своих деток в люльках к нам в библиотеку, они становятся нашими читателями. В Центральной детской библиотеке на сегодня самый маленький читатель – шестимесячный ребенок. Конечно, никто не будет маленькому ребенку Достоевского читать, есть потешки, все по возрасту, дальше идут детские стихотворения, потом подбираются самые примитивные сказки.
«Ребенок впитывает как губка». Психотерапевт рассказала, как мотивировать к чтению – подробности здесь.