Брат Лупаносова: я ему задаю вопрос один, в ответ получаю, как ему не нравится жить в Беларуси
Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек.
Документальный фильм «Плесень».
Любой переворот предполагает предательство. Нашлись такие и среди белорусских сотрудников силовых структур. Те, кто уже давно зарекомендовал себя как трусы, бездарности и неудачники.
Михаил Бедункевич, заместитель начальника ГУБОПиК:
Костяк BYPOL составляют бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые в различное время покинули территорию Республики Беларусь, находятся в Варшаве. А в настоящее время эти люди лишены званий и государственных наград. Что касается личных качеств, общие черты – это корысть, алчность, неудовлетворенность, нереализованность в работе.
И когда они продавались за не самые большие деньги – им было наплевать даже на семьи. Перед вами – брат Станислава Лупаносова Михаил.
Михаил Лупаносов, брат Станислава Лупаносова:
Как только фамилия Лупаносов прозвучала – о том, что человек начал сотрудничать с BYPOL, понятно, что тот круг общения, который был у моих родителей, тот круг общения, который был у меня… Конечно, все ощутили, что заметно это сузилось. Даже, можно сказать, в ноль.
Замаравшись в чудовищных преступлениях, сейчас они готовы на все, чтобы отработать подачки своих хозяев. Известно, что на счета их организации за 2021 год поступило больше полутора миллионов долларов. И они не могут их не отрабатывать.
Михаил Лупаносов:
Он получал, конечно же, вознаграждения. И он не говорил, какие суммы. Единственное, что он сказал, что он ни в чем не нуждается.
Михаил Бедункевич, заместитель начальника ГУБОПиК:
Они работают четко по указаниям. По алгоритмам, которые до них доводят их руководители. Они ретранслируют то, что хотят видеть их хозяева.
Известно, что именно BYPOL осуществляет непосредственную связь со спецслужбами Польши.
Михаил Лупаносов, брат Станислава Лупаносова:
Я ему задаю вопрос один, ответ получаю не на этот вопрос, а получаю, как ему не нравится жить в Беларуси. Я говорю: «Почему ты так говоришь? Такое чувство, как будто стоят рядом люди и тебя записывают. Для чего ты говоришь этот бред?» Как будто просто кто-то рядом стоит либо он записывает и надо этот отчет кому-то предоставить: вот, посмотрите, как я с родственниками разговариваю. Я даже не удивлюсь, если разговор его записывается тоже.
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