Брат Лупаносова: я ему задаю вопрос один, в ответ получаю, как ему не нравится жить в Беларуси

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. Документальный фильм «Плесень». Любой переворот предполагает предательство. Нашлись такие и среди белорусских сотрудников силовых структур. Те, кто уже давно зарекомендовал себя как трусы, бездарности и неудачники.

Михаил Бедункевич, заместитель начальника ГУБОПиК:

Костяк BYPOL составляют бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые в различное время покинули территорию Республики Беларусь, находятся в Варшаве. А в настоящее время эти люди лишены званий и государственных наград. Что касается личных качеств, общие черты – это корысть, алчность, неудовлетворенность, нереализованность в работе. И когда они продавались за не самые большие деньги – им было наплевать даже на семьи. Перед вами – брат Станислава Лупаносова Михаил.

Михаил Лупаносов, брат Станислава Лупаносова:

Как только фамилия Лупаносов прозвучала – о том, что человек начал сотрудничать с BYPOL, понятно, что тот круг общения, который был у моих родителей, тот круг общения, который был у меня… Конечно, все ощутили, что заметно это сузилось. Даже, можно сказать, в ноль.

Замаравшись в чудовищных преступлениях, сейчас они готовы на все, чтобы отработать подачки своих хозяев. Известно, что на счета их организации за 2021 год поступило больше полутора миллионов долларов. И они не могут их не отрабатывать. Михаил Лупаносов:

Он получал, конечно же, вознаграждения. И он не говорил, какие суммы. Единственное, что он сказал, что он ни в чем не нуждается.