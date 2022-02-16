«Таких встреч было не менее 40». Депутаты обсудили обновления в Конституцию с ветеранами в Логойске

Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси по Логойскому избирательному округу № 75:

Мы встречались с нашими ветеранами. Люди, которые в свои годы вложили душу, свою энергию, талант, умения в развитие нашего региона. Они не безразличны к тому, что происходит. У них достаточно много вопросов к тем изменениям, которые предлагаются в Конституцию: какие последствия, что нас ждет в дальнейшем. Таких встреч было не менее 40. Это различные категории наших граждан, и встречи по месту жительства, и встречи по программе со старшеклассниками.