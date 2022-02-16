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«Таких встреч было не менее 40». Депутаты обсудили обновления в Конституцию с ветеранами в Логойске

16 февраля 2022 15:01
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Новости Беларуси. В Минской области продолжают обсуждать проект изменений и дополнений Конституции. Готовятся к Референдуму и в Логойске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Таких встреч было не менее 40». Депутаты обсудили обновления в Конституцию с ветеранами в Логойске-1

Одна из диалоговых площадок прошла на базе территориального центра социального обслуживания населения. С трудовым коллективом и посетителями учреждения встретился депутат Палаты представителей Национального собрания Петр Вабищевич. На встречу пришли люди пожилого возраста, поэтому большая часть вопросов касалась социальных гарантий и системы здравоохранения.

«Таких встреч было не менее 40». Депутаты обсудили обновления в Конституцию с ветеранами в Логойске-4

Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси по Логойскому избирательному округу № 75:
Мы встречались с нашими ветеранами. Люди, которые в свои годы вложили душу, свою энергию, талант, умения в развитие нашего региона. Они не безразличны к тому, что происходит. У них достаточно много вопросов к тем изменениям, которые предлагаются в Конституцию: какие последствия, что нас ждет в дальнейшем. Таких встреч было не менее 40. Это различные категории наших граждан, и встречи по месту жительства, и встречи по программе со старшеклассниками.

«Таких встреч было не менее 40». Депутаты обсудили обновления в Конституцию с ветеранами в Логойске-7

Всего в Логойском районе образованы 33 участка для голосования и столько же участковых комиссий. В их состав вошли 348 человек.

# Конституция # общество # Петр Вабищевич # Фотофакт

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