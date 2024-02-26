В 11-й городской поликлинике прошёл День донора

Новости Беларуси. Сдать кровь и спасти жизнь. В 11-й городской поликлинике прошел День донора. Забор крови осуществлялся выездной бригадой Городского центра трансфузиологии 6-й больницы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Собранный биоматериал будет использоваться как для оказания экстренной медицинской помощи, так и при проведении плановых операций или трансплантаций. В мероприятии приняли участие сотрудники поликлиники, жители микрорайона и работники предприятий. К Дню донора присоединились несколько десятков человек, в том числе и медики.

Ирина Болдырева, главный врач 11-й городской поликлиники: Я сдаю кровь впервые, чтобы быть донором для тех людей, которые нуждаются в донации крови в силу тех или иных заболеваний, то есть для цели спасения человеческих жизней. Но и для своего здоровья, потому что сдача крови обновляет нашу кровь и способствует укреплению организма.

Александр Ковалевский:

У меня уже более 10 кровоотдач. Раньше я этим занимался только в студенчестве. После армии как-то не получалось сдавать. Сегодня решил первый раз за 10 лет сдать.

В 11-й городской поликлинике за несколько часов было собрано 10 литров крови. Отметим, стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин Беларуси, если он старше 18 лет. Необходимо будет пойти предварительный медосмотр и сдать анализы. За одну процедуру берут 475 миллилитров крови.