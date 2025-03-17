В Беларуси стартовал второй республиканский молодёжный конкурс аналитических исследований

Идеи для будущего. Стартовал второй республиканский молодежный конкурс аналитических исследований, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темами для анализа могут стать 15 направлений: цифровые технологии, искусственный интеллект, сельское хозяйство, медиасфера и другие. Также участникам предложено сделать работы, касающиеся пятилетки качества. Интересуют белорусскую молодежь и вопросы демографии.

Артем Кузьмин, студент Института бизнеса БГУ: Демографическая проблема – это самая главная проблема на европейском континенте. Не только в Европе, но и в мире в целом. И наш проект посвящен тому, чтобы мы предложили пути решения демографической проблемы с точки зрения в первую очередь не всего общества, но и с точки зрения молодежи.

Анна Тарелко, студентка инженерно-экономического факультета БГУИР: Благодаря таким мероприятиям у нас появляются какие-то цели, возможности. Мы знакомимся с новыми людьми, повышаем свой экспертный уровень, и, безусловно, это влияет в будущем и на наш выбор работы.

В течение месяца заявки на участие могут подать студенты, педагоги и ученые от 18 до 35 лет. Как в составе команд, так и самостоятельно. Лучших авторов ждут награды, а также возможность продолжать аналитическую деятельность на более высоком уровне.

Евгений Харук, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Лучшие авторы работ, кроме подарков от организаторов, от партнеров конкурса, получат возможность принять участие в летней школе молодого аналитика, где они смогут пообщаться с экспертами, аналитиками по абсолютно разным темам, научиться анализировать материалы, научиться писать документы аналитические, ну и в дальнейшем уже участвовать в нашем движении. Такие полноправные молодые аналитики.

Цель конкурса – развитие аналитического движения в Беларуси, поиск талантливых ученых и формирование из них резерва кадров. Достойные предложения будут применены в практической деятельности на благо развития государства.