Песней и игрой на баяне белорусский певец Тео поздравил женщин с 8 Марта

Всех прекрасных женщин спешит поздравить с Международным женским днем певец Тео!
Всех прекрасных женщин спешит поздравить с Международным женским днем певец Тео!
Тео, певец, музыкант:
Я думаю, традиционно у всех мужчин этот день начинается гораздо раньше, чем обычно. Нужно успеть сходить либо в кладовку, либо в гараж, где заранее спрятаны цветы. Потому что покупать цветы утром 8 Марта – это просто нереальная история, километровые очереди. Все нужно делать заблаговременно. Успел приготовить завтрак.
Для зрителей «Нового утра» на РТР-Беларусь Тео исполнит песню «Мама» под самый настоящий баян. Что получилось – смотрите в видео.