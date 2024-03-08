Песней и игрой на баяне белорусский певец Тео поздравил женщин с 8 Марта

Тео, певец, музыкант:

Я думаю, традиционно у всех мужчин этот день начинается гораздо раньше, чем обычно. Нужно успеть сходить либо в кладовку, либо в гараж, где заранее спрятаны цветы. Потому что покупать цветы утром 8 Марта – это просто нереальная история, километровые очереди. Все нужно делать заблаговременно. Успел приготовить завтрак.