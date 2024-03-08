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Песней и игрой на баяне белорусский певец Тео поздравил женщин с 8 Марта

08 марта 2024 13:10
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Всех прекрасных женщин спешит поздравить с Международным женским днем певец Тео!

Песней и игрой на баяне белорусский певец Тео поздравил женщин с 8 Марта-1

Тео, певец, музыкант:
Я думаю, традиционно у всех мужчин этот день начинается гораздо раньше, чем обычно. Нужно успеть сходить либо в кладовку, либо в гараж, где заранее спрятаны цветы. Потому что покупать цветы утром 8 Марта – это просто нереальная история, километровые очереди. Все нужно делать заблаговременно. Успел приготовить завтрак.

Песней и игрой на баяне белорусский певец Тео поздравил женщин с 8 Марта-4

Для зрителей «Нового утра» на РТР-Беларусь Тео исполнит песню «Мама» под самый настоящий баян. Что получилось – смотрите в видео.

# 8 Марта # общество

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