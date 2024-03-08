Лучший подарок – сделанный своими руками! Посмотрите, как белорусские силачи гнут сердца из гвоздей

У каждого свое занятие для души: кто-то делает брошки, а кто-то цветы из гвоздей. В студии «Нового утра» умельцы-силачи Александр Хвесюк и Алексей Карпиеня.
У каждого свое занятие для души: кто-то делает брошки, а кто-то цветы из гвоздей. В студии «Нового утра» умельцы-силачи Александр Хвесюк и Алексей Карпиеня.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Из гвоздей вы можете делать цветы и не только. Еще какие-то очень красивые изделия для женщин. Это у вас как, в крови?
Александр Хвесюк, силач:
Можно делать, но все в процессе тренировок.
Екатерина Яцкевич:
Александр, вы разгибатель подков, и я хочу сказать, что вы один из самых сильных людей планеты, потому что вы входите в топ-20 и занимаете 6-е место. Это просто потрясающе. Расскажите, как вы к этом пришли и как ваша жизнь сейчас проходит.
Александр Хвесюк:
Посмотрел очень давно передачу про Ивана Поддубного. Как сгибает подковы, гвозди. Я думаю: чего у него получается, а у меня нет – дай-ка попробую. В первый раз попробовал гвоздик согнуть – не получилось. Думаю, ну как так… Начал читать, изучать. Посмотрел Александра Засса и его систему тренировок, изометрическую гимнастику. Потихоньку начал делать и начало получаться.
Александра Каштанова, ведущая:
У нас в гостях силачи. Может, вы нам дадите какие-то советы, как начать свой день правильно, как зарядиться силушкой богатырской с самого утра?
Алексей Карпиеня, силач:
Хороший сон, меньше стресса и хорошее питание. Те, кто говорят, что правильное питание – это большое заблуждение, то есть можно кушать все что угодно, только уметь балансировать это.
Ольга Войтенкова, ведущая:
Большие мышцы являются показателем силы?
Алексей Карпиеня:
Не всегда.
Ольга Войтенкова:
Все девочки, не верим.
Подробности в интервью.