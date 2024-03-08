Лучший подарок – сделанный своими руками! Посмотрите, как белорусские силачи гнут сердца из гвоздей

У каждого свое занятие для души: кто-то делает брошки, а кто-то цветы из гвоздей. В студии «Нового утра» умельцы-силачи Александр Хвесюк и Алексей Карпиеня.

Екатерина Я цк евич, ведущая: Из гвоздей вы можете делать цветы и не только. Еще какие-то очень красивые изделия для женщин. Это у вас как, в крови?

Александр Хвесюк, силач:

Можно делать, но все в процессе тренировок.

Екатерина Яцкевич:

Александр, вы разгибатель подков, и я хочу сказать, что вы один из самых сильных людей планеты, потому что вы входите в топ-20 и занимаете 6-е место. Это просто потрясающе. Расскажите, как вы к этом пришли и как ваша жизнь сейчас проходит.

Александр Хвесюк:

Посмотрел очень давно передачу про Ивана Поддубного. Как сгибает подковы, гвозди. Я думаю: чего у него получается, а у меня нет – дай-ка попробую. В первый раз попробовал гвоздик согнуть – не получилось. Думаю, ну как так… Начал читать, изучать. Посмотрел Александра Засса и его систему тренировок, изометрическую гимнастику. Потихоньку начал делать и начало получаться.