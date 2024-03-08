Простая и вкусная альтернатива шарлотке – рассказываем, как приготовить морковный пирог с киви

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Доброе утро! С вами Михаил Анищенко, и мы продолжаем готовить быстрые и вкусные завтраки. Сегодня, в этот праздничный весенний день, я вам покажу рецепт блюда, которым вы сможете порадовать своих любимых женщин. И это морковный пирог с киви.

Для этого блюда нам понадобится морковь, киви, мука, кефир, сахар, разрыхлитель, яйца и лепестки миндаля.

Приступаем к приготовлению. Для начала мы берем сахар 130 граммов и 2 куриных яйца. И начинаем венчиком взбивать, чтобы растворился сахар. Для ускорения процесса можно использовать миксер.

Сахар растворился. Сейчас нам понадобится морковь – 50 граммов. И натираем ее на мелкой терке. Морковь – это очень полезный корнеплод, который содержит большое количество макро- и микроэлементов. По содержанию каротина морковь превосходит все остальные фрукты и овощи. Плюс она дешевле и доступна в любое время года. Также нам понадобится разрыхлитель – полторы чайные ложки. Кефир. Кефира 100 миллилитров и 220 граммов муки. Перемешиваем все, чтобы у нас не было комочков. Тесто получается достаточно густое. За счет добавления моркови тесто приобретает оранжевый цвет.

Михаил Анищенко:

Также нам понадобится киви среднего размера, не слишком спелые, чистим их. Вместо киви можно использовать в принципе любой другой фрукт, в зависимости от сезонности. Нарезаем киви ломтиками. Дальше берем форму для выпекания и смазываем ее сливочным маслом. Тесто для пирога перекладываем в форму. И сверху выкладываем киви. Кстати, киви является одним из чемпионов по содержанию витамина С. Всего одна порция в 100 граммов содержит количество витамина в два раза превышающее суточную норму. Пирог практически готов. Осталось поставить его в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.