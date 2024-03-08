Простая и вкусная альтернатива шарлотке – рассказываем, как приготовить морковный пирог с киви
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Доброе утро! С вами Михаил Анищенко, и мы продолжаем готовить быстрые и вкусные завтраки. Сегодня, в этот праздничный весенний день, я вам покажу рецепт блюда, которым вы сможете порадовать своих любимых женщин. И это морковный пирог с киви.
Для этого блюда нам понадобится морковь, киви, мука, кефир, сахар, разрыхлитель, яйца и лепестки миндаля.
Приступаем к приготовлению. Для начала мы берем сахар 130 граммов и 2 куриных яйца. И начинаем венчиком взбивать, чтобы растворился сахар. Для ускорения процесса можно использовать миксер.
Сахар растворился. Сейчас нам понадобится морковь – 50 граммов. И натираем ее на мелкой терке. Морковь – это очень полезный корнеплод, который содержит большое количество макро- и микроэлементов. По содержанию каротина морковь превосходит все остальные фрукты и овощи. Плюс она дешевле и доступна в любое время года. Также нам понадобится разрыхлитель – полторы чайные ложки.
Кефир. Кефира 100 миллилитров и 220 граммов муки. Перемешиваем все, чтобы у нас не было комочков. Тесто получается достаточно густое. За счет добавления моркови тесто приобретает оранжевый цвет.
Михаил Анищенко:
Также нам понадобится киви среднего размера, не слишком спелые, чистим их. Вместо киви можно использовать в принципе любой другой фрукт, в зависимости от сезонности. Нарезаем киви ломтиками. Дальше берем форму для выпекания и смазываем ее сливочным маслом.
Тесто для пирога перекладываем в форму. И сверху выкладываем киви. Кстати, киви является одним из чемпионов по содержанию витамина С. Всего одна порция в 100 граммов содержит количество витамина в два раза превышающее суточную норму. Пирог практически готов. Осталось поставить его в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Морковный пирог с киви готов. Осталось украсить его лепестками миндаля и добавить немного сахарной пудры. Посыпаем сахарной пудрой.
Михаил Анищенко:
Пирог получается мягкий и ароматный, с приятной кислинкой. Простота и легкость приготовления делает его незаменимым, когда хотите побаловать выпечкой своих родных и близких. Он с успехом заменит привычную для всех шарлотку, а ингредиенты для его приготовления всегда есть под рукой. Готовьте и радуйте своих родных и близких! С праздником, дорогие женщины! А я с вами прощаюсь. И помните, в следующий раз будет тоже вкусно!
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