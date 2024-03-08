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Как собрать классный букет на 8 Марта без тюльпанов – советы флориста

08 марта 2024 13:09
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Сегодня все женщины получают миллион цветов. Мужчины дарят букеты – так они проявляют свои любовь, внимание и заботу. Классический вариант – тюльпаны. Но что делать, если на прилавках не осталось ни одной композиции? Мы поговорили с флористом и нашли альтернативу.

Как собрать классный букет на 8 Марта без тюльпанов – советы флориста-1

Станислава Смирнова, флорист-декоратор:
Популярны все необычные. Синий тюльпан, например. Сейчас это прям супертренд, когда цветок похож чуть-чуть на что-то неземное, инопланетное.

Как собрать классный букет на 8 Марта без тюльпанов – советы флориста-4

Очень трендовые колючие герберы, парфюмированные пионовидные розы тоже очень нравятся сейчас девушкам. Протейные миксы.

Как собрать классный букет на 8 Марта без тюльпанов – советы флориста-7

Протея – это очень стойкие цветы, которые очень долго будут радовать вас в вазе. И после они очень долго будут стоять в качестве сухоцветов.

Есть и другие варинты – примеры ищите в сюжете.

# 8 Марта # общество

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