Как собрать классный букет на 8 Марта без тюльпанов – советы флориста
Сегодня все женщины получают миллион цветов. Мужчины дарят букеты – так они проявляют свои любовь, внимание и заботу. Классический вариант – тюльпаны. Но что делать, если на прилавках не осталось ни одной композиции? Мы поговорили с флористом и нашли альтернативу.
Станислава Смирнова, флорист-декоратор:
Популярны все необычные. Синий тюльпан, например. Сейчас это прям супертренд, когда цветок похож чуть-чуть на что-то неземное, инопланетное.
Очень трендовые колючие герберы, парфюмированные пионовидные розы тоже очень нравятся сейчас девушкам. Протейные миксы.
Протея – это очень стойкие цветы, которые очень долго будут радовать вас в вазе. И после они очень долго будут стоять в качестве сухоцветов.
Есть и другие варинты – примеры ищите в сюжете.