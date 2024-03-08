Как собрать классный букет на 8 Марта без тюльпанов – советы флориста

Сегодня все женщины получают миллион цветов. Мужчины дарят букеты – так они проявляют свои любовь, внимание и заботу. Классический вариант – тюльпаны. Но что делать, если на прилавках не осталось ни одной композиции? Мы поговорили с флористом и нашли альтернативу.

Станислава Смирнова, флорист-декоратор:

Популярны все необычные. Синий тюльпан, например. Сейчас это прям супертренд, когда цветок похож чуть-чуть на что-то неземное, инопланетное.

Очень трендовые колючие герберы, парфюмированные пионовидные розы тоже очень нравятся сейчас девушкам. Протейные миксы.