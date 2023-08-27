«Шахтёры слов на ветер не бросают». Максим Рыженков и Александр Турчин поздравили солигорчан с 65-летием города

Новости Беларуси. В последние выходные лета в Солигорске традиционно двойной праздник. Помимо Дня шахтера здесь отмечают и День города. В 2023 году событие особенное. Одному из самых молодых городов Беларуси исполнилось 65 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Солигорске проживает больше ста тысяч человек. Там возводятся жилые микрорайоны, образовательные, спортивные и другие социальные объекты. Благоустраиваются дороги, скоро откроется и новая школа. По случаю праздника награды от руководства Администрации Президента, Миноблисполкома, Солигорского райисполкома, парламентариев и профсоюзов получили представители самых разных профессий. Без внимания не оставили и заслуги Солигорска в проведении II Игр стран СНГ.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Шахтеры слов на ветер не бросают, поэтому я уверен в том, что появится через год баскетбольная команда, я даже уверен в том, что она станет чемпионом Беларуси. 65 лет – это только такой разгон в жизни даже человека, не говоря уже о городе. Поэтому тот базис, который наработан уже несколькими поколениями шахтеров и солигорчан, которые работают, трудятся в различных отраслях народного хозяйства, дает нам основу того, что город будет развиваться и дальше.