Прямой эфир

Лукашенко: «Белорусские шахтёры неоднократно доказывали, что им по плечу задачи любой сложности»

27 августа 2023 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Свой профессиональный праздник сегодня, 27 августа, отмечают люди, чей нелегкий труд – залог успешного развития экономики страны. В Беларуси День шахтера. По этому случаю коллектив и ветеранов «Беларуськалия» поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Белорусские шахтёры неоднократно доказывали, что им по плечу задачи любой сложности»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это праздник настоящих тружеников, людей смелых и сильных духом. Белорусские шахтеры неоднократно доказывали, что им по плечу задачи любой сложности. Горнодобывающая отрасль страны динамично развивается, постоянно наращивая производственный потенциал. Яркое свидетельство тому – реализованные за последние годы амбициозные проекты и масштабные планы на перспективу. В условиях санкционного давления вам удалось максимально быстро выстроить новые логистические маршруты, минимизировать потери и подтвердить свой высокий международный статус надежного партнера.

# Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
Минская и Гродненская области приближаются к финишу жатвы
27 августа 2023 07:50

Минская и Гродненская области приближаются к финишу жатвы

Правила ухода за капустой и свеклой в августе. Несколько секретов дачников
27 августа 2023 07:22

Правила ухода за капустой и свеклой в августе. Несколько секретов дачников

За мешок – до 5 рублей. Как белорусам заработать на сдаче яблок?
26 августа 2023 17:45

За мешок – до 5 рублей. Как белорусам заработать на сдаче яблок?