Лукашенко: «Белорусские шахтёры неоднократно доказывали, что им по плечу задачи любой сложности»

Новости Беларуси. Свой профессиональный праздник сегодня, 27 августа, отмечают люди, чей нелегкий труд – залог успешного развития экономики страны. В Беларуси День шахтера. По этому случаю коллектив и ветеранов «Беларуськалия» поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это праздник настоящих тружеников, людей смелых и сильных духом. Белорусские шахтеры неоднократно доказывали, что им по плечу задачи любой сложности. Горнодобывающая отрасль страны динамично развивается, постоянно наращивая производственный потенциал. Яркое свидетельство тому – реализованные за последние годы амбициозные проекты и масштабные планы на перспективу. В условиях санкционного давления вам удалось максимально быстро выстроить новые логистические маршруты, минимизировать потери и подтвердить свой высокий международный статус надежного партнера.