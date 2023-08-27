«Так много молодёжи». Как Солигорск встречает 65 лет со дня основания?

Новости Беларуси. В последние выходные лета в Солигорске традиционно двойной праздник. Помимо Дня шахтера здесь отмечают и День города. В 2023 году событие особенное. Одному из самых молодых городов Беларуси исполнилось 65 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солигорск встретил жителей и гостей яркой и насыщенной программой. Основные активности развернулись в парке «Четырех стихий», а в нем есть где разгуляться людям всех возрастов. Огромное количество торговых павильонов с сувенирной продукцией. Также прямо на въезде в город раскинулась площадка Бобруйского аэроклуба. Много музыки, танцев и незабываемых впечатлений подарил город в свой юбилей.

Анна Булыго:

Очень весело, очень прекрасно, что он такой молодежный город, так много молодежи, есть куда сходить, есть к чему стремиться другим городам.

Иван Руденя:

65 гадоў гэта вельмі вялікая дата, як гавораць. Мы дашлі, каб паглядзець, якое свята сення адбылося, якія песні тут спяваюць.