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«Так много молодёжи». Как Солигорск встречает 65 лет со дня основания?

27 августа 2023 12:06
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Новости Беларуси. В последние выходные лета в Солигорске традиционно двойной праздник. Помимо Дня шахтера здесь отмечают и День города. В 2023 году событие особенное. Одному из самых молодых городов Беларуси исполнилось 65 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Так много молодёжи». Как Солигорск встречает 65 лет со дня основания?-1

Солигорск встретил жителей и гостей яркой и насыщенной программой. Основные активности развернулись в парке «Четырех стихий», а в нем есть где разгуляться людям всех возрастов. Огромное количество торговых павильонов с сувенирной продукцией. Также прямо на въезде в город раскинулась площадка Бобруйского аэроклуба. Много музыки, танцев и незабываемых впечатлений подарил город в свой юбилей.

«Так много молодёжи». Как Солигорск встречает 65 лет со дня основания?-4

Анна Булыго:
Очень весело, очень прекрасно, что он такой молодежный город, так много молодежи, есть куда сходить, есть к чему стремиться другим городам.

«Так много молодёжи». Как Солигорск встречает 65 лет со дня основания?-7

Иван Руденя:
65 гадоў гэта вельмі вялікая дата, як гавораць. Мы дашлі, каб паглядзець, якое свята сення адбылося, якія песні тут спяваюць.

«Так много молодёжи». Как Солигорск встречает 65 лет со дня основания?-10

Вечером небо над городом украсил праздничный фейерверк. Праздник продолжила концертная программа и молодежная дискотека. Отметим, в этом году в Солигорске пройдет ежегодный фестиваль урожая «Дожинки».

«Шахтеры слов на ветер не бросают». Максим Рыженков и Александр Турчин поздравили солигорчан с 65-летием города (читайте далее). 

# Праздничные даты # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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