Минская и Гродненская области приближаются к финишу жатвы

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность Беларуси будет обеспечена. В закромах уже без малого 6,9 млн тонн зерна нового урожая. Из них около 940 тысяч маслосемена рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовая уборка зерновых колосовых культур близится к завершению. Аграрии обмолотили 93,5 % полей с зерновыми и зернобобовыми и 90 % с озимым рапсом. Уже финишировали хлеборобы Брестского региона. Вплотную к финишной черте жатвы приблизились Минская и Гродненская области. Активная работа ведется не только на хлебных нивах. По всей стране завершено теребление льна. Продолжается уборка льнотресты. Кипит работа на полях с кукурузой.