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В Полоцке на месте квартала ювелиров обнаружили артефакты XI века

27 августа 2023 08:49
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Новости Беларуси. Из глубины веков. В Полоцке во время реконструкции городского стадиона обнаружили артефакты XI века. Предположительно, на этом месте находился квартал ювелиров. Специалисты уже окрестили найденное сенсацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Полоцке на месте квартала ювелиров обнаружили артефакты XI века-1

Среди находок плавильные печи. А на их месте более 700 фрагментов тиглей – сосудов для переработки цветных металлов. Это говорит о большой интенсивности операций, которые проводились на территории комплекса. Подобное находили и раньше в Новогрудском районе. Но теперь с уверенностью можно сказать, что полоцкое ювелирное производство все же было одним из первых. Здесь же археологам попался и золотой оплавок. Причем высочайшей 952-й пробы. Уже тогда в княжестве работали выдающиеся мастера с довольно редким для XI века металлом. 

В Полоцке на месте квартала ювелиров обнаружили артефакты XI века-4

Игорь Магалинский, доцент кафедры социальных коммуникаций Полоцкого государственного университета имени Е. Полоцкой: 
Полоцкое ремесло уже в XI веке имело огромный уровень, который проявляется в масштабном квартале ювелиров. Занимались ремесленники, которые владели всеми необходимыми физико-химическими знаниями о поведении цветных (драгоценных) металлов под воздействием высоких температур. Они имели, очевидно, должны были иметь художественный вкус, навыки в смежных ремесленных профессиях. 

В Полоцке на месте квартала ювелиров обнаружили артефакты XI века-7

После всестороннего исследования все находки отправят в Полоцкий музей-заповедник. Сами же археологические раскопки продлятся как минимум до конца августа. 

# Археология # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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