В Полоцке на месте квартала ювелиров обнаружили артефакты XI века

Среди находок плавильные печи. А на их месте более 700 фрагментов тиглей – сосудов для переработки цветных металлов. Это говорит о большой интенсивности операций, которые проводились на территории комплекса. Подобное находили и раньше в Новогрудском районе. Но теперь с уверенностью можно сказать, что полоцкое ювелирное производство все же было одним из первых. Здесь же археологам попался и золотой оплавок. Причем высочайшей 952-й пробы. Уже тогда в княжестве работали выдающиеся мастера с довольно редким для XI века металлом.