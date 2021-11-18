Азарёнок: «Ничему жизнь не учит. Уже сколько раз Польша влезала своей поросячьей мордочкой в мировую политику»

Новости Беларуси. Многовековой провокатор и поджигатель войны. Так характеризуют Польшу историки и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта страна неоднократно доставляла неприятности соседям. Доходило до того, что общеевропейский консенсус сходился на том, что Польша вынуждена была лишиться своей государственности. Но, видимо, история ничему не учит и руководство страны-соседки снова играет в великодержавный шовинизм. Григорий Азаренок продолжит тему. Смотрите авторскую рубрику «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Что такое ничтожество? Абсолютный ноль. Мелочь. Жалкое подобие. Любой в мире вам ответит – Польша и ее премьер Моравецкий. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Говорят, если Бог хочет наказать, он лишает разума. Так и произошло с руководством одного вроде государства. Щупленький мальчонка пытается рассказать всем, какой он умелец, а все смеются. Так сейчас и выглядит одно недоразумение с красно-белым флагом. Никто не обращает внимания на цирковой номер под названием курица не птица, Польша… Ой простите, но я тем не менее расскажу вам, что выдал из себя воробушек. Он заявил, что во имя мира нужно остановить запуск Северного потока-2. Вот вам и разгадка, зачем ляхи и затеяли всю эту суету с беженцами. Ну, еще он сказал, что по-прежнему считает президентом Беларуси одну литовскую содержанку. Ну вот ничему жизнь не учит. Уже сколько раз Польша влезала своей поросячьей мордочкой в мировую политику. И всегда ее поддерживали из-за океана. А по итогу такое государство просто переставало существовать. Ко всеобщему, замечу, счастью. Подробности смотрите в видеоматериале.

Вернемся к истории. Великодушная матушка Екатерина, изящно переписывавшаяся с Вольтером, показала Польше ее место. Она высочайше повелела соорудить себе ватерклозет из трона польских королей. Вот так и заканчивается претензия паньства на хоть какое-то значение в геополитических перипетиях. А потом пташка примерила на себя роль гиены, так ее Черчилль назвал. Только вот в отличие от даже одной Брестской крепости в критический момент хватило им спеси на две недели. А освободили ее мы. И государство ей мы подарили. И восстановили ее мы. А сейчас они мнят себя защитниками Европы. Паньство, не смешите. Вы – кариес, зубная боль Европы. Просто буйного никто трогать не хочет, а иначе бы уже давно разобрались бы с кризисом. Они по-прежнему думают, что за них кто-то будет заступаться. Да с вас смеются все. Как над умилительным чихуа, когда его гладят и подкармливают. Вы – декорация, и довольно забавная. Вам для борьбы с беженцами нужно 30 тысяч вояк, да и то сами стреляются. Вот только горе детей вам Ближний Восток не простит никогда.