Прямой эфир

Сезон аттракционов в парках Минска стартовал! Рассказываем о новых активностях и режиме работы

01 мая 2024 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

1 мая у большинства белорусов выходной. Отлично его провести можно в парках, тем более что сезон аттракционов уже стартовал. Чем запомнится отдых в 2024 году, расскажет гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер производственного коммунального унитарного предприятия «Минскзеленстрой».

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Изменится ли режим работы парков в Минске?

Сезон аттракционов в парках Минска стартовал! Рассказываем о новых активностях и режиме работы-1

Руслан Косевич, заместитель генерального директора главный инженер производственного коммунального унитарного предприятия «Минскзеленстрой»:
Сезон аттракционов стартовал 26 апреля. Режим работы изменился в связи с тем, что нужно более детально и тщательно проводить техническое обслуживание. Так, в парках Горького и Челюскинцев выходными днями будут понедельник и вторник, а в парке имени 900-летия города Минска – понедельник, вторник, среда. Аттракционы будут работать с 11:00 до 21:00. В предпраздничные и праздничные дни на час дольше – до 22:00. Детская площадка с аттракционами – с 10:00 до 21:00.

Александра Каштанова, ведущая:
Какие нововведения есть в столичных парках – зоны отдыха, активности?

Сезон аттракционов в парках Минска стартовал! Рассказываем о новых активностях и режиме работы-4

Руслан Косевич:
В 2023-м мы закупили пять аттракционов, два надувных батутных комплекса. Они располагаются в парках 900-летия города Минска и Челюскинцев. Также мы установили два новых 5D-кинотеатра: в парках Горького и Челюскинцев. Помимо всего, в парке Горького установлен каркасный бассейн с электролодочками. Что касается активных зон, то в середине лета прошлого года открылась интерактивная площадка «Лукоморье».

Далее смотрите в видеоматериале.

# Парки Минска # общество # Екатерина Яцкевич # Руслан Косевич # Александра Каштанова

Другие новости рубрики

Все новости
«С этой традицией мы идём уже 120 лет». Белорусы массово отмечают Праздник труда
01 мая 2024 11:50

«С этой традицией мы идём уже 120 лет». Белорусы массово отмечают Праздник труда

«Королева студенчества столицы» – как выиграть конкурс? Пообщались с победительницей
01 мая 2024 11:49

«Королева студенчества столицы» – как выиграть конкурс? Пообщались с победительницей

«Изучать с репетитором». Как выбрать курсы иностранного языка?
01 мая 2024 11:44

«Изучать с репетитором». Как выбрать курсы иностранного языка?

Детская железная дорога открыла сезон летних перевозок
01 мая 2024 11:01

Детская железная дорога открыла сезон летних перевозок

Праздник труда в Гродно встретили забегом мира
01 мая 2024 10:48

Праздник труда в Гродно встретили забегом мира

В Беларуси увеличился бюджет прожиточного минимума
01 мая 2024 10:41

В Беларуси увеличился бюджет прожиточного минимума

В экономике Беларуси заняты более 4 млн человек
01 мая 2024 08:43

В экономике Беларуси заняты более 4 млн человек

На человеке труда держится Беларусь – Юрий Сенько
01 мая 2024 08:30

На человеке труда держится Беларусь – Юрий Сенько

Дзиодзина: время для провокаций выбрало нас, а не мы его
01 мая 2024 08:01

Дзиодзина: время для провокаций выбрало нас, а не мы его

Брестская область перешагнула отметку в 6 тыс. тонн производства молока в сутки
01 мая 2024 07:43

Брестская область перешагнула отметку в 6 тыс. тонн производства молока в сутки

Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда
01 мая 2024 07:37

Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда

Говорить без акцента. С какого возраста ребёнка можно учить иностранному языку?
30 апреля 2024 21:30

Говорить без акцента. С какого возраста ребёнка можно учить иностранному языку?