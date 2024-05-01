Сезон аттракционов в парках Минска стартовал! Рассказываем о новых активностях и режиме работы

1 мая у большинства белорусов выходной. Отлично его провести можно в парках, тем более что сезон аттракционов уже стартовал. Чем запомнится отдых в 2024 году, расскажет гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер производственного коммунального унитарного предприятия «Минскзеленстрой».

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Изменится ли режим работы парков в Минске?