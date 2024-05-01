Сезон аттракционов в парках Минска стартовал! Рассказываем о новых активностях и режиме работы
1 мая у большинства белорусов выходной. Отлично его провести можно в парках, тем более что сезон аттракционов уже стартовал. Чем запомнится отдых в 2024 году, расскажет гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер производственного коммунального унитарного предприятия «Минскзеленстрой».
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Изменится ли режим работы парков в Минске?
Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер производственного коммунального унитарного предприятия «Минскзеленстрой»:
Сезон аттракционов стартовал 26 апреля. Режим работы изменился в связи с тем, что нужно более детально и тщательно проводить техническое обслуживание. Так, в парках Горького и Челюскинцев выходными днями будут понедельник и вторник, а в парке имени 900-летия города Минска – понедельник, вторник, среда. Аттракционы будут работать с 11:00 до 21:00. В предпраздничные и праздничные дни на час дольше – до 22:00. Детская площадка с аттракционами – с 10:00 до 21:00.
Александра Каштанова, ведущая:
Какие нововведения есть в столичных парках – зоны отдыха, активности?
Руслан Косевич:
В 2023-м мы закупили пять аттракционов, два надувных батутных комплекса. Они располагаются в парках 900-летия города Минска и Челюскинцев. Также мы установили два новых 5D-кинотеатра: в парках Горького и Челюскинцев. Помимо всего, в парке Горького установлен каркасный бассейн с электролодочками. Что касается активных зон, то в середине лета прошлого года открылась интерактивная площадка «Лукоморье».
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