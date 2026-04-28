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Новости по тегу #Руслан Косевич

Парк Уго Чавеса в Минске увеличится на 28 гектаров, рассказали в «Минскзеленстрое»
28 апреля 2026 10:10

Парк Уго Чавеса в Минске увеличится на 28 гектаров, рассказали в «Минскзеленстрое»

24 апреля в Минске начнут работать аттракционы в парках
08 апреля 2026 06:53

24 апреля в Минске начнут работать аттракционы в парках

В Минске завершается сезон работы фонтанов
04 сентября 2025 17:41

В Минске завершается сезон работы фонтанов

Использовали только экологичный материал – как обновили парк Горького в Минске
12 июня 2025 10:24

Использовали только экологичный материал – как обновили парк Горького в Минске

Стало известно, когда в минских парках запустят аттракционы
10 апреля 2025 18:45

Стало известно, когда в минских парках запустят аттракционы

Почему минские скейтеры полюбили парк Уго Чавеса? Узнали, как оборудовали спортивную зону
31 июля 2024 08:49

Почему минские скейтеры полюбили парк Уго Чавеса? Узнали, как оборудовали спортивную зону

«Бытовой мусор, пакеты, бутылки». Водолазы рассказали, как очищают от мусора водохранилища Минска
02 мая 2024 08:31

«Бытовой мусор, пакеты, бутылки». Водолазы рассказали, как очищают от мусора водохранилища Минска

Сезон аттракционов в парках Минска стартовал! Рассказываем о новых активностях и режиме работы
01 мая 2024 12:18

Сезон аттракционов в парках Минска стартовал! Рассказываем о новых активностях и режиме работы

5 новых аттракционов закуплено для минских парков
09 апреля 2024 17:54

5 новых аттракционов закуплено для минских парков

В парке Горького аттракционный сезон могут продлить вплоть до зимних каникул
21 сентября 2023 13:54

В парке Горького аттракционный сезон могут продлить вплоть до зимних каникул

В Минске включили фонтаны. Сколько они будут работать?
29 апреля 2022 18:25

В Минске включили фонтаны. Сколько они будут работать?

В Минске к лету появятся новые аттракционы
08 апреля 2022 09:49

В Минске к лету появятся новые аттракционы