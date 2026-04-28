Новости по тегу #Руслан Косевич

Площадь парка составит более 50 гектаров. Получится один из крупнейших парков нашей столицы.
В Минске скоро стартует сезон аттракционов: в четырех крупнейших парках города завершилась подготовка инфраструктуры. Всего насчитывается около 60 таких развлекательных конструкций.
Традиционно последний рабочий день столичных фонтанов приходится на последнюю пятницу сентября. По завершению сезона гейзеры консервируют на зиму.
В мае 2025 года завершились работы по улучшению мест отдыха. При реализации проекта учли статус парка Горького. Он считается историко-культурной ценностью. Поэтому максимально сохранили ландшафт.
Сейчас идет тестирование и подготовка оборудования.
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