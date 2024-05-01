Прямой эфир

«Королева студенчества столицы» – как выиграть конкурс? Пообщались с победительницей

01 мая 2024 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске выбрали «Королеву студенчества – 2024». Обладательницей короны стала студентка Международного университета «МИТСО» Полина Кислая. Она в гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь вместе с руководителем творческой студии «Вдохновение» Полиной Андрюшкевич.

«Королева студенчества столицы» – как выиграть конкурс? Пообщались с победительницей-1

Дмитрий Потапович, ведущий:
Конкурс уже прошел. Какие впечатления, уже отпустила эйфория или еще держит?

«Королева студенчества столицы» – как выиграть конкурс? Пообщались с победительницей-4

Полина Кислая, студентка 4-го курса экономического факультета Международного университета «МИТСО»:
25 апреля прошел финал минского городского этапа конкурса «Королева студенчества столицы». Касательно впечатлений, однозначно еще не отпустило. Я не верю, что я получила титул «Королевы студенчества» Минска. У нас было три конкурсных испытания. Первое – это творческий. Каждая из консультанток показывала свои таланты. Я танцевала со своим коллективом. Второе испытание – ораторское мастерство. Была задана тема, кто или что тебя вдохновляет. И каждая конкурсанта должна была по-своему раскрыть данную тему. Третий момент – это дефиле. За 10 дней подготовки мы поставили шесть концептуальных дефиле, где каждая показывала свое умение держаться на сцене и артистизм.

Дмитрий Потапович:
На базе «МИТСО» есть студия искусств, творческая студия «Вдохновение». Вы руководитель, ребята занимаются. Расскажите подробнее.

«Королева студенчества столицы» – как выиграть конкурс? Пообщались с победительницей-7

Полина Андрюшкевич, руководитель творческой студии «Вдохновение»:
Наша творческая студия включает в себя несколько направлений. Это как раз танцевальное направление, вокал и ораторское мастерство, что нам очень и помогло достойно выступить. Мы собираем всех желающих студентов в нашем университете, чтобы они могли проявить свои таланты. И мы для них проводим различные мероприятия и конкурсы, ищем среди первых курсов таланты. Для этого проводится такой конкурс, как «Первокурсник». И 16 мая у нас будет проводиться «Студвесна «МИТСО» – 2024».

Подробности в видео.

# Конкурс красоты # общество # Дмитрий Потапович

Другие новости рубрики

Все новости
«Изучать с репетитором». Как выбрать курсы иностранного языка?
01 мая 2024 11:44

«Изучать с репетитором». Как выбрать курсы иностранного языка?

Детская железная дорога открыла сезон летних перевозок
01 мая 2024 11:01

Детская железная дорога открыла сезон летних перевозок

Праздник труда в Гродно встретили забегом мира
01 мая 2024 10:48

Праздник труда в Гродно встретили забегом мира

В Беларуси увеличился бюджет прожиточного минимума
01 мая 2024 10:41

В Беларуси увеличился бюджет прожиточного минимума

В экономике Беларуси заняты более 4 млн человек
01 мая 2024 08:43

В экономике Беларуси заняты более 4 млн человек

На человеке труда держится Беларусь – Юрий Сенько
01 мая 2024 08:30

На человеке труда держится Беларусь – Юрий Сенько

Дзиодзина: время для провокаций выбрало нас, а не мы его
01 мая 2024 08:01

Дзиодзина: время для провокаций выбрало нас, а не мы его

Брестская область перешагнула отметку в 6 тыс. тонн производства молока в сутки
01 мая 2024 07:43

Брестская область перешагнула отметку в 6 тыс. тонн производства молока в сутки

Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда
01 мая 2024 07:37

Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда

Говорить без акцента. С какого возраста ребёнка можно учить иностранному языку?
30 апреля 2024 21:30

Говорить без акцента. С какого возраста ребёнка можно учить иностранному языку?

«Навык восприятия иноязычной речи». Какие способы изучения иностранного языка используют в школах?
30 апреля 2024 21:24

«Навык восприятия иноязычной речи». Какие способы изучения иностранного языка используют в школах?

«Придавать значение аудированию». С чего начать изучение иностранного языка?
30 апреля 2024 21:17

«Придавать значение аудированию». С чего начать изучение иностранного языка?