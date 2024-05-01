«Королева студенчества столицы» – как выиграть конкурс? Пообщались с победительницей

Полина Кислая, студентка 4-го курса экономического факультета Международного университета «МИТСО»:

25 апреля прошел финал минского городского этапа конкурса «Королева студенчества столицы». Касательно впечатлений, однозначно еще не отпустило. Я не верю, что я получила титул «Королевы студенчества» Минска. У нас было три конкурсных испытания. Первое – это творческий. Каждая из консультанток показывала свои таланты. Я танцевала со своим коллективом. Второе испытание – ораторское мастерство. Была задана тема, кто или что тебя вдохновляет. И каждая конкурсанта должна была по-своему раскрыть данную тему. Третий момент – это дефиле. За 10 дней подготовки мы поставили шесть концептуальных дефиле, где каждая показывала свое умение держаться на сцене и артистизм.

Дмитрий Потапович:

На базе «МИТСО» есть студия искусств, творческая студия «Вдохновение». Вы руководитель, ребята занимаются. Расскажите подробнее.