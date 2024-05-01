«Королева студенчества столицы» – как выиграть конкурс? Пообщались с победительницей
В Минске выбрали «Королеву студенчества – 2024». Обладательницей короны стала студентка Международного университета «МИТСО» Полина Кислая. Она в гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь вместе с руководителем творческой студии «Вдохновение» Полиной Андрюшкевич.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Конкурс уже прошел. Какие впечатления, уже отпустила эйфория или еще держит?
Полина Кислая, студентка 4-го курса экономического факультета Международного университета «МИТСО»:
25 апреля прошел финал минского городского этапа конкурса «Королева студенчества столицы». Касательно впечатлений, однозначно еще не отпустило. Я не верю, что я получила титул «Королевы студенчества» Минска. У нас было три конкурсных испытания. Первое – это творческий. Каждая из консультанток показывала свои таланты. Я танцевала со своим коллективом. Второе испытание – ораторское мастерство. Была задана тема, кто или что тебя вдохновляет. И каждая конкурсанта должна была по-своему раскрыть данную тему. Третий момент – это дефиле. За 10 дней подготовки мы поставили шесть концептуальных дефиле, где каждая показывала свое умение держаться на сцене и артистизм.
Дмитрий Потапович:
На базе «МИТСО» есть студия искусств, творческая студия «Вдохновение». Вы руководитель, ребята занимаются. Расскажите подробнее.
Полина Андрюшкевич, руководитель творческой студии «Вдохновение»:
Наша творческая студия включает в себя несколько направлений. Это как раз танцевальное направление, вокал и ораторское мастерство, что нам очень и помогло достойно выступить. Мы собираем всех желающих студентов в нашем университете, чтобы они могли проявить свои таланты. И мы для них проводим различные мероприятия и конкурсы, ищем среди первых курсов таланты. Для этого проводится такой конкурс, как «Первокурсник». И 16 мая у нас будет проводиться «Студвесна «МИТСО» – 2024».
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