«Изучать с репетитором». Как выбрать курсы иностранного языка?

Спрос на иностранные языки с каждым годом растет. Кому-то он может понадобиться для работы, кому-то – для бизнеса, кому-то – просто для общения. О том, можно ли без проблем овладеть иностранным языком и что для этого нужно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алиса Клепусевич, преподаватель английского языка, готовит подростков к поступлению в британские и американские школы:

Я размышляла над этим вопросом неоднократно, так как сама планирую изучать с репетитором польский язык, мне он нужен сейчас. Я пришла к тому, что в первую очередь нужно обратить внимание на то, как на первых этапах ведет себя с тобой школа. Насколько они уважительно, вежливо с тобой общаются, какие услуги предлагают. Возможно, нужно интересоваться, есть ли первое занятие пробное, чтобы посмотреть, как работает учитель, с которым в последующем будешь работать, потому что иногда люди не совпадают по энергиям. Одно дело – знания давать, второе дело – мы еще считываем человека. Если он нам не подходит, как мы можем от него что-то взять? Поэтому для меня это было бы существенно важно. Также я бы еще обращала внимание на дипломы, сертификаты, который имеет преподаватель.

Алеся Лакина:

Как это? То есть надо прийти на занятие и сказать: покажите ваши дипломы, где вы учились?

Алиса Клепусевич:

Я сама работала в языковой школе. У нас была учительская, и на стене висели дипломы преподавателей, то есть человек мог зайти, посмотреть.

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