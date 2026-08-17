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Новости по тегу #Парки Минска

Реконструкцию парка Челюскинцев планируют начать в октябре
17 августа 2026 17:44

Реконструкцию парка Челюскинцев планируют начать в октябре

Портал в XIX век! Как Лошицкий парк стал одной из самых популярных площадок этого лета?
11 июля 2026 12:10

Портал в XIX век! Как Лошицкий парк стал одной из самых популярных площадок этого лета?

В Минске открыли 4-ю очередь парка имени Уго Чавеса
11 мая 2026 07:12

В Минске открыли 4-ю очередь парка имени Уго Чавеса

Парк Уго Чавеса в Минске увеличится на 28 гектаров, рассказали в «Минскзеленстрое»
28 апреля 2026 10:10

Парк Уго Чавеса в Минске увеличится на 28 гектаров, рассказали в «Минскзеленстрое»

Где в Минске появятся новые точки притяжения и чем удивят гостей столицы? Анонс ток-шоу «Большой город»
25 апреля 2026 08:28

Где в Минске появятся новые точки притяжения и чем удивят гостей столицы? Анонс ток-шоу «Большой город»

Во дворах Минска заменят более 2,6 тыс. единиц детского игрового оборудования
01 апреля 2026 08:25

Во дворах Минска заменят более 2,6 тыс. единиц детского игрового оборудования

В парке имени Уго Чавеса открыли Аллею Героев
07 июля 2025 07:14

В парке имени Уго Чавеса открыли Аллею Героев

Какие мероприятия будут проводиться летом в Лошицком парке? Рассказываем о выставках и экскурсиях
18 июня 2025 10:54

Какие мероприятия будут проводиться летом в Лошицком парке? Рассказываем о выставках и экскурсиях

Использовали только экологичный материал – как обновили парк Горького в Минске
12 июня 2025 10:24

Использовали только экологичный материал – как обновили парк Горького в Минске

В Севастопольском парке Минска появился новый арт-объект «Маяк»
13 мая 2025 13:41

В Севастопольском парке Минска появился новый арт-объект «Маяк»

В Минске после масштабной реконструкции открыли парк имени Максима Горького
02 мая 2025 08:40

В Минске после масштабной реконструкции открыли парк имени Максима Горького

В Минске открыт сезон аттракционов
01 мая 2025 08:42

В Минске открыт сезон аттракционов