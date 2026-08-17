Новости по тегу #Парки Минска

Заменят инженерные сети, обновят покрытие на центральной аллее и установят современную подсветку.
Летний музыкально-туристический сезон в Минске продолжает собирать тысячи гостей. И Лошицкий парк прочно удерживает статус одной из самых популярных площадок.
Парк занимает третье место по величине среди зеленых зон Минска и давно стал любимым местом отдыха жителей микрорайона Каменная Горка.
Площадь парка составит более 50 гектаров. Получится один из крупнейших парков нашей столицы.
Об этом и не только расскажут гости ток-шоу «Большой город» 26 апреля в 10:00.
Только в Октябрьском районе столицы предстоит обновить 230 единиц оборудования, включая почти 60 детских игровых комплексов.
Это событие стало частью проекта «Бессмертная слава Великой Победы». Он направлен на сохранение исторической памяти о героическом подвиге советского народа. В рамках инициативы уже установлены 14 информационных стендов, посвященных Героям Советского Союза.
Лошицкий парк, пожалуй, один из самых загадочных и таинственных в Минске. Сюда любят приходить гости города и местные жители, чтобы погулять по тенистым аллеям и посетить саму Лошицкую усадьбу.
В мае 2025 года завершились работы по улучшению мест отдыха. При реализации проекта учли статус парка Горького. Он считается историко-культурной ценностью. Поэтому максимально сохранили ландшафт.
Он установлен в честь 80-летия Великой Победы.
Игровая площадка со стороны улицы Первомайской выполнена в виде огромного корабля с горками и лестницами. Рядом песочница для самых маленьких. В парке установили 37 новых торговых павильонов.
Летний сезон открыли парки: имени Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска и имени Уго Чавеса. Аттракционы уже принимают маленьких и взрослых посетителей.
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