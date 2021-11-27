«Сообщили в РУВД». Соцработник вспоминает самый жуткий за 5 лет звонок в службу

Когда бьет – не значит любит. Это истории, в которые даже трудно поверить.

Специальный репортаж СТВ «Молчать – не выход».

Это место, что называется, спасение для многих жертв насилия. Ведь если семейная жизнь сопровождается скандалами, унижениями и побоями, нередко она заканчивается для одних тюрьмой, а для других – больницей, инвалидностью или даже кладбищем. Потому вовремя уйти и перестать молчать – выход. Первый шаг – позвонить, в центре работает круглосуточная линия.