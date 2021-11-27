«Сообщили в РУВД». Соцработник вспоминает самый жуткий за 5 лет звонок в службу

Когда бьет – не значит любит. Это истории, в которые даже трудно поверить.
Специальный репортаж СТВ «Молчать – не выход».
Это место, что называется, спасение для многих жертв насилия. Ведь если семейная жизнь сопровождается скандалами, унижениями и побоями, нередко она заканчивается для одних тюрьмой, а для других – больницей, инвалидностью или даже кладбищем. Потому вовремя уйти и перестать молчать – выход. Первый шаг – позвонить, в центре работает круглосуточная линия.
Элеонора Мкртчян, специалист по социальной работе ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:
За пять лет, которые я работаю в центре, у меня был такой звонок, который запомнился мне надолго. Бабушка позвонила и рассказала, как зять насилует ее малолетнюю внучку. Пошли разбирательства, мы сотрудничаем с РУВД. Мы, естественно, сообщили в РУВД.
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