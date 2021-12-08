Сергей Сивец в Островце: больше 80% молодых специалистов учреждений образования остались здесь после распределения

Новости Беларуси. Белорусские сенаторы отправились в гродненский регион, чтобы услышать проблемы людей и решить их на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские сенаторы отправились в гродненский регион, чтобы услышать проблемы людей и решить их на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С самого утра до позднего вечера местные жители Новогрудка, Скиделя, Островца, Сморгони, Мостов, Кореличей также делились своими мыслями, как усовершенствовать различные отрасли нашей страны.
Татьяна Рунец: «Жалуются не только в местные органы власти, но и приходят в вышестоящие структуры» – читать здесь.
В Островце обращений по вопросам ЖКХ во время приема не было. Людей здесь больше интересует развитие энергетики в нашей стране.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Островец вытянул свой счастливый билет. Именно вокруг этого грандиозного институционального проекта сейчас начинает развиваться и вся инфраструктура. В том числе по развитию Островца. Приезжает молодежь, получает рабочие места, остается, закрепляется. Для меня достаточно большим удивлением было узнать, что больше 80 % молодых специалистов, которые приехали в учреждения образования не так давно в Островец, они все по окончании сроков распределения остались здесь.
Как Наталья Кочанова провела выездной прием граждан в Лиде – читать здесь.