Прямой эфир

Сергей Сивец в Островце: больше 80% молодых специалистов учреждений образования остались здесь после распределения

08 декабря 2021 20:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские сенаторы отправились в гродненский регион, чтобы услышать проблемы людей и решить их на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сивец в Островце: больше 80% молодых специалистов учреждений образования остались здесь после распределения-1

С самого утра до позднего вечера местные жители Новогрудка, Скиделя, Островца, Сморгони, Мостов, Кореличей также делились своими мыслями, как усовершенствовать различные отрасли нашей страны.

Татьяна Рунец: «Жалуются не только в местные органы власти, но и приходят в вышестоящие структуры» – читать здесь.

В Островце обращений по вопросам ЖКХ во время приема не было. Людей здесь больше интересует развитие энергетики в нашей стране.

Сергей Сивец в Островце: больше 80% молодых специалистов учреждений образования остались здесь после распределения-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Островец вытянул свой счастливый билет. Именно вокруг этого грандиозного институционального проекта сейчас начинает развиваться и вся инфраструктура. В том числе по развитию Островца. Приезжает молодежь, получает рабочие места, остается, закрепляется. Для меня достаточно большим удивлением было узнать, что больше 80 % молодых специалистов, которые приехали в учреждения образования не так давно в Островец, они все по окончании сроков распределения остались здесь.

Как Наталья Кочанова провела выездной прием граждан в Лиде – читать здесь.

# Прием граждан # общество # Сергей Сивец # Оксана Семашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Горбачёв разрушил СССР? Мнение историка Вадима Гигина
08 декабря 2021 20:07

Горбачёв разрушил СССР? Мнение историка Вадима Гигина

В ответ на санкции. Депутаты приняли соглашение о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские порты
08 декабря 2021 20:02

В ответ на санкции. Депутаты приняли соглашение о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские порты

Лазуткин о давлении Запада на Беларусь: «Второго Ирака здесь не будет, но будет что-то типа Болгарии или Румынии с ракетами»
08 декабря 2021 19:59

Лазуткин о давлении Запада на Беларусь: «Второго Ирака здесь не будет, но будет что-то типа Болгарии или Румынии с ракетами»