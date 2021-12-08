Сергей Сивец в Островце: больше 80% молодых специалистов учреждений образования остались здесь после распределения

Новости Беларуси. Белорусские сенаторы отправились в гродненский регион, чтобы услышать проблемы людей и решить их на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Островце обращений по вопросам ЖКХ во время приема не было. Людей здесь больше интересует развитие энергетики в нашей стране.

Татьяна Рунец: «Жалуются не только в местные органы власти, но и приходят в вышестоящие структуры» – читать здесь .

С самого утра до позднего вечера местные жители Новогрудка, Скиделя, Островца, Сморгони, Мостов, Кореличей также делились своими мыслями, как усовершенствовать различные отрасли нашей страны.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Островец вытянул свой счастливый билет. Именно вокруг этого грандиозного институционального проекта сейчас начинает развиваться и вся инфраструктура. В том числе по развитию Островца. Приезжает молодежь, получает рабочие места, остается, закрепляется. Для меня достаточно большим удивлением было узнать, что больше 80 % молодых специалистов, которые приехали в учреждения образования не так давно в Островец, они все по окончании сроков распределения остались здесь.