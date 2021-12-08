Татьяна Рунец: «Жалуются не только в местные органы власти, но и приходят в вышестоящие структуры»

Новости Беларуси. Белорусские сенаторы отправились в гродненский регион, чтобы услышать проблемы людей и решить их на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра до позднего вечера местные жители Новогрудка, Скиделя, Островца, Сморгони, Мостов, Кореличей также делились своими мыслями, как усовершенствовать различные отрасли нашей страны.

Оксана Семашко, корреспондент:

Шли на работу и поскользнулись, упал балкон у соседей, самые родные и близкие выселяют из дома, а на бабушку уже который год не могут оформить инвалидность. С этими вопросами и обращаются белорусы за помощью.

На прием с сенатором в Гродно записались 14 человек с вопросами ЖКХ, транспорта, курса валют. В лидеры выбилась проблема благоустройства. Леонид Андреев не успевает чинить подвеску в своем авто. Его дети и внуки живут в частном секторе. Дорога там в крайне плачевном состоянии. Нет асфальта и тем более тротуара. Школьники вынуждены идти по проезжей части.

Леонид Андреев, житель Гродно:

Грейдер пройдет, только дождь пошел, и это все вымывается. Вы представляете, что такое стиральная доска. Когда-то вы видели, когда бабульки стирали вручную, вот такая стиральная доска.