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Татьяна Рунец: «Жалуются не только в местные органы власти, но и приходят в вышестоящие структуры»

08 декабря 2021 19:27
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Новости Беларуси. Белорусские сенаторы отправились в гродненский регион, чтобы услышать проблемы людей и решить их на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра до позднего вечера местные жители Новогрудка, Скиделя, Островца, Сморгони, Мостов, Кореличей также делились своими мыслями, как усовершенствовать различные отрасли нашей страны.  

Татьяна Рунец: «Жалуются не только в местные органы власти, но и приходят в вышестоящие структуры»-1

Оксана Семашко, корреспондент:  
Шли на работу и поскользнулись, упал балкон у соседей, самые родные и близкие выселяют из дома, а на бабушку уже который год не могут оформить инвалидность. С этими вопросами и обращаются белорусы за помощью.  

Татьяна Рунец: «Жалуются не только в местные органы власти, но и приходят в вышестоящие структуры»-4

На прием с сенатором в Гродно записались 14 человек с вопросами ЖКХ, транспорта, курса валют. В лидеры выбилась проблема благоустройства. Леонид Андреев не успевает чинить подвеску в своем авто. Его дети и внуки живут в частном секторе. Дорога там в крайне плачевном состоянии. Нет асфальта и тем более тротуара. Школьники вынуждены идти по проезжей части.  

Татьяна Рунец: «Жалуются не только в местные органы власти, но и приходят в вышестоящие структуры»-7

Леонид Андреев, житель Гродно:  
Грейдер пройдет, только дождь пошел, и это все вымывается. Вы представляете, что такое стиральная доска. Когда-то вы видели, когда бабульки стирали вручную, вот такая стиральная доска.  

Татьяна Рунец: «Жалуются не только в местные органы власти, но и приходят в вышестоящие структуры»-10

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Самое главное в обращении с гражданами – это услышать проблему. Потому что на самом деле вроде поверхностно мы смотрим, а в корень не всегда получается достучаться. Поэтому и получается, что граждане жалуются не только в местные органы власти, но и приходят в вышестоящие структуры. А в целом, если говорить о Гродненской области, то в Совет Республики от Гродненской области поступает меньше всего обращений.  

«Эти вопросы уже решаются». Наталья Кочанова провела выездной прием граждан в Лиде (подробности здесь).  

# Прием граждан # общество # Оксана Семашко # Леонид Андреев # Татьяна Рунец # Фотофакт

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