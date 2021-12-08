В ответ на санкции. Депутаты приняли соглашение о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские порты

А вот обоснованным ответом на санкции депутаты считают принятое сегодня, 8 декабря, соглашение о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские порты. Беларусь и Россия намерены до конца 2023 года совместными усилиями перевезти более 9 миллионов тонн грузов (это бензин, мазут и масло). Использовать будут гавани Северо-Западного федерального округа. Именно там находятся крупные морские порты: Мурманский, Усть-Лужский и Ленинградский. Депутаты подчеркивают, что от такого сценария прежний торговый партнер, Литва, может потерять порядка 100 миллионов евро выручки в год. Такова будет цена западных санкций для самого Евросоюза.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об обращениях граждан. Как теперь это будет работать? – читайте здесь .

Сергей Стельмашок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если говорить об экономических санкциях, которые вводятся в том числе для нашей страны, следует сказать, что это хороший толчок в том числе для развития нашего внешнеэкономического экспорта. Сегодня, вы знаете, наверное, о том, что мы и в промышленности, и в сельском производстве, нарастили экспорт и переориентировали свой экспорт в основном со стран Западной Европы на Ближний и Средний Восток, на Китай. В перспективе это могут быть страны Африки, страны Южной Америки, Латинской Америки.

Все взятые на себя договоренности по поставкам продукции нефтехимии белорусская сторона выполнит. Что же касается калийной отрасли, то представители власти не исключают возможность переориентации грузов по Северному морскому пути через тот же порт Мурманска.