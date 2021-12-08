«Эти вопросы уже решаются». Наталья Кочанова провела выездной приём граждан в Лиде
Новости Беларуси. Белорусские сенаторы отправились в гродненский регион, чтобы услышать проблемы людей и решить их на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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С самого утра до позднего вечера местные жители Новогрудка, Скиделя, Островца, Сморгони, Мостов, Кореличей также делились своими мыслями, как усовершенствовать различные отрасли нашей страны.
Чаяния жителей Лиды сегодня услышала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. На прием к ней записалось около 90 человек, в том числе и из других регионов. Обсуждали животрепещущие темы – обустройство дорог, улучшение жилищных условий, выплаты пенсий.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Есть вопросы, которые конкретно касаются работы над законодательными проектами. Это и вопросы соблюдения правил дорожного движения (пьяные водители за рулем). И как сегодня можно урегулировать эти вопросы, касающиеся тех компаний, которые работают на рынке транспорта в Минске и в целом стране. Каршеринг, оказание таких услуг. Вопросы, которые задавали (еще и обращались к нам жители Гродненской области), это возможность прописки в дачных домах, которые есть у людей для того, чтобы можно было прописаться, а, соответственно, там проводить газ и все остальное. Эти вопросы уже решаются.