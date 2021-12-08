«Эти вопросы уже решаются». Наталья Кочанова провела выездной приём граждан в Лиде

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Есть вопросы, которые конкретно касаются работы над законодательными проектами. Это и вопросы соблюдения правил дорожного движения (пьяные водители за рулем). И как сегодня можно урегулировать эти вопросы, касающиеся тех компаний, которые работают на рынке транспорта в Минске и в целом стране. Каршеринг, оказание таких услуг. Вопросы, которые задавали (еще и обращались к нам жители Гродненской области), это возможность прописки в дачных домах, которые есть у людей для того, чтобы можно было прописаться, а, соответственно, там проводить газ и все остальное. Эти вопросы уже решаются.